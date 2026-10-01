



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر فناوری اطلاعات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از راه‌اندازی سامانه هوشمند آتور در این سازمان خبر داد.

صفایی گفت: این سامانه، نسخه ارتقایافته سامانه عملیاتی پیشین آتش‌نشانی شیراز است که پس از حدود ۱۲ سال، جایگزین سامانه قبلی شد.

وی افزود: ارسال موقعیت مکانی محل حادثه و فرد آسیب‌دیده، مسیریابی و انتخاب نزدیک‌ترین ایستگاه، از مهم‌ترین قابلیت‌های سامانه آتور است.

مدیر فناوری اطلاعات سازمان آتش‌نشانی شیراز ادامه داد: این سامانه همچنین امکان ارائه گزارش‌های آماری به صورت نموداری و جدولی را فراهم کرده و با حذف کاغذ و کارتابل‌های عملیاتی، فرآیند‌های سازمان را هوشمندتر می‌کند.

صفایی گفت: تمامی ایستگاه‌های آتش‌نشانی و ستاد فرماندهی به این سامانه متصل هستند و اطلاعات عملیات از لحظه آغاز مأموریت تا ثبت و تجمیع در واحد آمار و گزارش‌ها، به صورت یکپارچه در سامانه ثبت می‌شود.