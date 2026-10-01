دبیر کل مجمع خیرین سلامت در کرمان گفت: از ابتدای تاسیس مجمع خیرین، نیکوکاران ۴۰هزار‌میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان اختصاص داده‌اند.

کمک ۴۰ هزار‌میلیارد تومان خیّران به بخش بهداشت و درمان

کمک ۴۰ هزار‌میلیارد تومان خیّران به بخش بهداشت و درمان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور، در سفر به استان کرمان از روند پیشرفت و وضع طرحهای خیرساز حوزه سلامت این استان بازدید کرد.

حسینعلی شهریاری، در این سفر از کلینیک تخصصی و فوق‌تخصصی جوادالائمه بازدید و از نزدیک روند فعالیت و وضعیت زیرساخت‌های این مجموعه درمانی را بررسی کرد.

طرح توسعه کلینیک فوق‌تخصصی جوادالائمه ۱۹ بهمن‌ پارسال با زیربنای هزار و ۴۴۰ مترمربع و با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان افتتاح شده و در راستای توسعه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی درمانی به شهروندان است.

همچنین قرار است انتخابات هیئت‌مدیره مجمع خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان با حضور حسینعلی شهریاری، دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور، برگزار شود.

شهریاری در جریان سفر خود به استان کرمان، علاوه بر حضور در مجمع انتخاباتی مجمع خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان، از مجموعه‌ای از طرحهای درمانی خیرساز این دانشگاه و مراکز درمانی منتخب استان بازدید خواهد کرد.

بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده، بازدید از بخش سوختگی مرکز آموزشی و درمانی شفا، طرح بیمارستان جایگزین شفا، طرح توسعه اورژانس دانشکده دندان‌پزشکی و مرکز آموزشی و درمانی افضلی‌پور از جمله برنامه‌های سفر دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور به کرمان است.

همچنین بازدید از بخش پت‌اسکن مؤسسه خیریه حمایت از کودکان سرطانی «کمک» و مرکز رادیوتراپی خیریه «یاس» نیز در برنامه سفر شهریاری به استان کرمان قرار دارد.

بررسی وضع طرحهای خیرساز حوزه سلامت و آشنایی نزدیک با روند اجرای طرح‌های درمانی، از محور‌های اصلی سفر دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور به استان کرمان است.

برگزاری نشست هیئت‌رئیسه و زیارت مزار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای سفر حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس دوازدهم به استان کرمان است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: یکی از اولویت‌های خیرین کشور بهداشت و درمان است و این امیدواری را افزایش میدهد که طرحهای در حال تکمیل سریعتر به اتمام برسد که سهم خیرین در این زمینه چشمگیر است.

معاون مشارکت‌های مردمی، رسانه، امور بین الملل و مجلس هم در این بازدید با تأکید بر سرعت بخشی برخی طرحهای درمانی در کرمان گفت: احیامجمع خیرین سلامت، بازدید از طرحهای خیر سازاستان، تسهیل گری اقدامات خیران و تشکیل شورای مشارکت زنان و جوانان ازمهمترین اهداف سفر به استان کرمان است.

سید محمد طباطبایی افزود:در حال حاضر در‌کل کشور ۳۰۰ مرکز و دفتر خیرین سلامت در حال فعالیت هستند.