سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با اشاره به گفت‌وگوی تلفنی وزیر امور خارجه این کشور با همتای ایرانی، بر ضرورت تداوم گفت‌و‌گو و دیپلماسی برای تأمین صلح و ثبات در منطقه تأکید کرد.

گفت‌و‌گو و دیپلماسی تنها راه تأمین صلح و ثبات در منطقه است

گفت‌و‌گو و دیپلماسی تنها راه تأمین صلح و ثبات در منطقه است

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ سجاد حیدر خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری هفتگی در اسلام آباد گفت: «محمد اسحاق دار» معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، نوزدهم سپتامبر با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تلفنی گفت‌و‌گو کرده است.

وی افزود: دو طرف در این گفت‌و‌گو درباره آخرین تحولات منطقه‌ای تبادل نظر کردند و وزیر امور خارجه پاکستان بر اهمیت تداوم عرضه انرژی و همچنین عبور ایمن و سریع کشتی‌ها، به‌ویژه با توجه به تأثیر این موضوع بر کشور‌های در حال توسعه و زنجیره‌های تأمین جهانی، تأکید کرد.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین تصریح کرد: گفت‌و‌گو و دیپلماسی همچنان تنها راهکار عملی برای تضمین صلح و ثبات در منطقه است.

سجاد حیدر خان در ادامه با اشاره به سفر «محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان به تهران در بیست‌ویکم سپتامبر گفت: وی در دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای گفت‌و‌گو کرد. به گفته وی، این سفر با هدف تقویت همکاری‌های ایران و پاکستان و تبادل دیدگاه درباره تحولات جاری منطقه انجام شد.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین اعلام کرد: نخستین نشست هماهنگی سازمان همکاری شانگهای، در چارچوب ریاست پاکستان بر شورای سران این سازمان در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷، از بیست‌وهشتم تا سی‌ام سپتامبر در اسلام‌آباد برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، فعالیت‌ها و ابتکار‌های مربوط به ریاست پاکستان بر سازمان همکاری شانگهای، برنامه‌ریزی برای نشست‌های آتی و راه‌های تقویت هماهنگی و همکاری عملی میان اعضا بررسی شد.

سجاد حیدر خان همچنین از جان‌باختن پنج خدمه کشتی ربوده‌شده MT Honour ۲۵ در جریان عملیات بازیابی این شناور در سواحل سومالی خبر داد و گفت: سه نفر از جان‌باختگان پاکستانی بودند. چهار خدمه نیز، از جمله سه تبعه پاکستان زخمی شده‌اند و تحت درمان قرار دارند.

وی افزود: دولت پاکستان در تماس نزدیک با مقام‌های سومالی و دیگر طرف‌های ذی‌ربط قرار دارد تا روند درمان مجروحان، انتقال پیکر جان‌باختگان و بازگشت امن خدمه پاکستانی تسهیل شود.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در بخش دیگری از این نشست، از برگزاری دور هشتم کمیسیون مشترک امنیتی پاکستان و فرانسه و همچنین پنجمین دور رایزنی‌های سیاسی دوجانبه پاکستان و دانمارک خبر داد و گفت: اسلام‌آباد به گسترش همکاری‌های دوجانبه و حضور فعال در عرصه چندجانبه ادامه خواهد داد.