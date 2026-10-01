با هدف تامین پایدار کود فسفاته مورد نیاز بخش کشاورزی خوزستان، تفاهم‌نامه چهارجانبه‌ای میان استانداری خوزستان، شرکت پتروشیمی رازی، شرکت گاز و اتحادیه تعاون روستایی استان به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: با هدف تامین پایدار کود فسفاته مورد نیاز بخش کشاورزی خوزستان، تفاهم‌نامه چهارجانبه‌ای میان استانداری خوزستان، شرکت پتروشیمی رازی، شرکت گاز و اتحادیه تعاون روستایی استان به امضا رسید.

جواد کاظم نسب الباجی بیان کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه، شرکت پتروشیمی رازی نسبت به تامین کود دی‌آمونیوم فسفات مورد نیاز استان اقدام خواهد کرد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی موجود، فرآیند تتمین و توزیع این نهاده مهم کشاورزی با نظم و پایداری بیشتری اجرا می شود.

وی گفت: در چارچوب این توافق، سازوکاری نیز برای تسویه بدهی شرکت پتروشیمی رازی به شرکت گاز استان پیش‌بینی شده که بر اساس آن، اتحادیه تعاون روستایی استان نسبت به پرداخت بدهی مربوط به گاز مصرفی پتروشیمی رازی اقدام خواهد کرد.

معاون اقتصادی استانداری خوزستان این سازوکار را با هدف تسهیل تامین کود مورد نیاز کشاورزان و استفاده از ظرفیت‌های موجود در زنجیره تولید و توزیع نهاده‌های کشاورزی استان شکل گرفته است.

کاظم‌نسب الباجی با تاکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی و زیرساختی استان اظهار کرد: تامین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی، به‌ویژه کود‌های مورد نیاز بخش تولید از الزامات پشتیبانی از کشاورزان و استمرار فعالیت‌های کشاورزی در استان است و مدیریت اقتصادی استان از هر اقدامی که به رفع موانع و تسهیل این فرآیند منجر شود، حمایت می‌کند.

وی افزود: این تفاهم چهارجانبه نمونه‌ای از هم‌افزایی میان مجموعه‌های تولیدی، دستگاه‌های اجرایی و بخش تعاون برای حل یک نیاز اساسی بخش کشاورزی است و تلاش می‌شود با اجرای دقیق مفاد آن، روند تامین و توزیع کود فسفاته مورد نیاز کشاورزان خوزستان با سهولت و پایداری بیشتری دنبال شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان همچنین بر ضرورت استمرار همکاری دستگاه‌های مربوطه برای تامین نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی و جلوگیری از ایجاد وقفه در فرآیند تولید تاکید کرد.

خوزستان با تولید سالانه ۱۸ میلیون تُن محصولات کشاورزی، باغی، دامی، شیلات و عسل، معادل ۱۴ درصد کل تولیدات بخش کشاورزی کشور، در جایگاه نخست قرار دارد.