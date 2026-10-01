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هادی حق شناس با تأکید بر ظرفیتهای کمنظیر اسب کاسپین، این نژاد اصیل را یکی از سرمایههای هویتی و ظرفیتهای مهم استان برای توسعه گردشگری و جذب گردشگران داخلی و خارجی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ استاندار گیلان در بیست و یکمین جشنواره زیبایی اسب کاسپین در روستای لیجارکی منطقه آزاد انزلی، با اشاره به ظرفیتهای گسترده گیلان در حوزه گردشگری گفت: همه نقاط گیلان امروز میتواند از طریق فضای مجازی دیده و معرفی شود و هر نقطهای که برای تقویت این سنت و توسعه گردشگری مورد نیاز باشد، باید مورد توجه قرار گیرد.
هادی حق شناس با بیان اینکه گردشگران تنها به دلیل دریا و جنگل به گیلان سفر نمیکنند، افزود: گیلان مزایا و ظرفیتهای فراوانی در حوزه گردشگری دارد که یکی از آنها اسبسواری و ظرفیتهای مرتبط با اسب کاسپین است.
وی با اشاره به جنگلهای هیرکانی به عنوان یکی از سرمایههای طبیعی و تاریخی استان، گفت: متأسفانه هنوز نتوانستهایم آنگونه که باید این ظرفیت را معرفی کنیم؛ در حالی که جنگلهای هیرکانی از گلستان آغاز میشود و تا گیلان و بخشهایی از منطقه قفقاز امتداد دارد و قدمت و تنوع گونههای ارزشمند آن میتواند برای گردشگران جذاب باشد.
استاندار گیلان با اشاره به وجود درختان کهنسال در جنگلهای گیلان تصریح کرد: دیدن این جنگلها و درختان چندصدساله، به انسان احساس هویت میدهد و اینکه بخشی از این میراث طبیعی ارزشمند در گیلان قرار دارد، خود یک ظرفیت مهم گردشگری است.
هادی حق شناس با اشاره به موزه میراث روستایی گیلان و بناهای تاریخی استان افزود: برخی خانههای روستایی با قدمت حدود ۱۵۰ سال در این مجموعه بازسازی و نصب شدهاند و در نقاط مختلف استان نیز بناهایی با قدمت چندصد ساله وجود دارد که بسیاری از مردم تا زمانی که از نزدیک آنها را نبینند، قدمت و ارزش آنها را باور نمیکنند.
وی با تأکید بر اینکه تاریخ و تمدن، بخش مهمی از ظرفیت گردشگری استان است، تصریح کرد: جام مارلیک یکی از نمونههای برجسته این میراث تاریخی است؛ اثری که قدمت آن به حدود سه هزار سال پیش بازمیگردد و نشاندهنده هنر، دانش و توانمندی نیاکان این سرزمین در استخراج، ذوب و شکلدهی فلزات است.
استاندار گیلان همچنین به پیشینه نام دریای کاسپین و ارتباط آن با هویت تاریخی منطقه اشاره کرد و گفت: همه ما درباره پیشینه تاریخی دریای گیلان و آنچه در شاهنامه فردوسی درباره این دریا آمده است را باید مطالعه کنیم؛ چراکه توجه به آثار مکتوب، مفاخر ادبی و تاریخی و ریشههای فرهنگی، بخشی از هویت ماست که باید آن را شناخته و به نسلهای آینده معرفی کنیم.
هادی حق شناس با اشاره به ظرفیت اسب کاسپین در توسعه گردشگری گیلان افزود: اگر ظرفیت اسب کاسپین را بهدرستی معرفی و برای آن ارزش اقتصادی و گردشگری ایجاد کنیم، میتوان زمینه حضور گردشگران بیشتری را در این بخش فراهم کنیم.
وی با اشاره به ورود کمنظیر گردشگران خارجی به استان در چهار ماه پس از جنگ رمضان، بیان کرد: این رقم قابل توجه است و اگر تنها یک درصد از این گردشگران برای بازدید از چنین ظرفیتهایی به این مجموعهها مراجعه کنند، میتواند به رونق اقتصادی و تأمین هزینههای این بخش کمک کند.
استاندار با اشاره به ظرفیت فرودگاه بینالمللی سردار جنگل رشت نیز تصریح کرد: در شهریورماه امسال حدود ۶۴۰ پرواز از فرودگاه رشت انجام شد که حدود یکسوم آن پروازهای خارجی بود و باید از این ظرفیت برای معرفی جاذبههای گردشگری گیلان و جذب گردشگران استفاده کنیم.
حق شناس با اشاره به استعدادهای جوان گیلانی در حوزه اسبسواری گفت: حضور جوانان و مربیان مستعدی که از سنین پایین وارد این عرصه شدهاند، برای گیلان یک ظرفیت و سرمایه اجتماعی محسوب میشود و باید از این استعدادها حمایت و زمینه معرفی آنها فراهم شود.
وی افزود: اسبسواری و اسب کاسپین میتواند برای گیلان سرمایه اجتماعی ایجاد کند و همه دستگاهها و مجموعههای مسئول خود را مکلف میدانند برای توسعه این ظرفیت و رونق گردشگری استان کمک کنند.
استاندار گیلان گفت: امیدواریم این اتفاق در گیلان به شکل مطلوب رقم بخورد و شاهد حضور بیشتر گردشگران داخلی و خارجی برای تماشای این ظرفیتها و بهرهمندی از جاذبههای متنوع استان باشیم.