به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محمد دلیلی افزود: مناطقی نظیر دهستان‌های درپهن و بن در و محدوده چهارده روستا از جمله نقاطی هستند که درزمان بارندگی با خطر بیشتری رو‌به‌رو هستند.

وی گفت: یکی از مشکلات اساسی در زمان بارندگی، احتمال قطع همزمان برق و ارتباطات مخابراتی است که می‌تواند روند اطلاع رسانی و امداد رسانی را دچار اختلال کند.

دلیلی افزود: محدودیت ماشین آلات راهداری از دیگر نقاط ضعف موجود این بخش است که باید ماشین آلات مورد نیاز پیش از وقوع بحران در نزدیکترین مناطق پرخطر مستقرشوند.

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وی گفت: ادارات راهداری، آب وفاضلاب، برق، دستگاه‌های امدادی و پایگاه سیار بهداشتی، درمانی و دهیاری‌ها باید هماهنگی لازم را برای مواجه با حوادث احتمالی داشته باشند.