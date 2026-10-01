به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این مراسم با حضور مسئولان، پیشکسوتان، ورزشکاران و خانواده بزرگ ورزش برگزار و هدف آن تجلیل از افتخارآفرینی این قهرمان ارزنده کشور در عرصه آسیایی بود.

ریحانه کریمی نماینده ایران در دسته ۷۷ کیلوگرم وزنه برداری زنان، با مهار وزنه ۱۰۷ کیلوگرمی در یک ضرب و ۱۳۶ کیلوگرمی در دو ضرب با مجموع ۲۴۳ کیلوگرم به مدال برنز مسابقات آسیایی ناگویا ژاپن را به دست آورد.