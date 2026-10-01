صنعتگران کردستانی چشم انتظار ایجاد زیرساخت های دائمی
نبود یک بازارچه و نمایشگاه دائمی برای عرضه مستقیم کالا، بزرگترین مانع پیش روی هنرمندان کردستانی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان
، هنر دست صنعتگران کردستانی، امروز نه تنها در ایران که فراتر از مرزها نیز نامی خوش دارد؛ ظرفیتی که میتواند پیشران اقتصاد استان باشد.
اما در میان درخشش این صنایع، یک حلقه مفقوده به چشم میآید. فعالان صنایع دستی کردستان، اگرچه در سطح ملی جایگاه ممتازی دارند، اما همچنان در خانه خود، غریبهاند.
آنها تولید میکنند، اما برای فروش، چشمانتظارِ نمایشگاههای فصلی و گذرا ماندهاند.
وقت آن رسیده که مسئولان استانی، با ایجاد زیرساختی دائمی، ویترینی به وسعتِ اعتبارِ هنر کردستان برای این صنعتگران فراهم کنند.