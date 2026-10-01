به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ محمد رستمی گفت: در راستای ارتقای امنیت محله محور، با اولویت برخورد با سوداگران مرگ، مأموران کلانتری ۲۹، ۲۴، ۲۳ و پاسگاه کفترک با همکاری هم و با اقدامات فنی موفق شدند تعدادی از توزیع کنندگان مواد مخدر در سطح شهر را شناسایی نمایند.

او افزود: ماموران در چند عملیات جداگانه، به محل‌های مد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن اماکن مقدار ۲۲ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک و ۸ کیلو و ۸۰۰ گرم حشیش که به صورت ماهرانه‌ای بسته بندی شده بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شیراز در پایان گفت: در این رابطه سه نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.