یادواره شهدای روستای «بشر» در بخش کوهین با حضور نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس و سردار عراقی برگزار شد؛ مراسمی که بر اقتدار همه‌جانبه نظام و ضرورت انسجام داخلی تأکید داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در این مراسم که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر برگزار شد، با اشاره به جایگاه رفیع ولایت فقیه، تجمعات شبانه مردمی را یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت نظام دانست و گفت: «مردم در این مسیر، همواره با بصیرت در صحنه حضور دارند.»

وی با تأکید بر اینکه تصمیمات کلان کشور با درایت و رهنمود‌های دقیق رهبری اتخاذ می‌شود، افزود: «امروز نظام در ابعاد نظامی و دیپلماتیک، هماهنگ و یکپارچه عمل می‌کند. در حوزه نظامی به خودکفایی صددرصدی در ساخت موشک و پهپاد رسیده‌ایم و انتقال صنایع دفاعی به زیرزمین، نمادی از دوراندیشی رهبر شهید بود که باعث شد دشمن به این توانمندی‌ها دسترسی نداشته باشد.»

ولایتمدار با اشاره به توان بازدارندگی کشور تصریح کرد: «دشمن به‌خوبی می‌داند که توانمندی‌های دفاعی ما لحظه به لحظه در حال ارتقاست. به‌عنوان نمونه، پس از حوادث نهم اسفند، جمهوری اسلامی تنها ۴۰ دقیقه بعد پاسخ قاطعی به دشمن داد که دنیا را متحیر کرد.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود به میدان دیپلماسی اشاره کرد و افزود: «تیم دیپلماسی ما در هماهنگی کامل با منویات رهبری است و هیچ‌کس خارج از این مسیر تصمیم نمی‌گیرد. با این حال، در میدان رسانه و تبیین همچنان نیازمند تقویت و تلاش بیشتر هستیم تا با جنگ ترکیبی دشمن مقابله کنیم.»

این نماینده مجلس ضمن دعوت مردم به حفظ وحدت و بی‌توجهی به شایعات، خاطرنشان کرد: «این یک جنگ وجودی است و در چنین شرایطی، همدلی و اطاعت از تصمیمات رهبری، رمز پیروزی نهایی ماست.»

گفتنی است در پایان این مراسم، از خانواده ۴ شهید گرانقدر و ۲۰ آزاده سرافراز روستای بشر تجلیل و تقدیر به عمل آمد. سردار عراقی نیز در این مراسم به عنوان مهمان حضور داشت.