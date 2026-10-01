به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ لطف الله محمدی گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی با اشراف اطلاعاتی از حضور دو نفر سودجو با قصد فروش سکه تمام بهار آزادی با عیار پایین در سطح شهر فسا مطلع شدند.

او ادامه داد: ماموران انتظامی موفق شدند با شناسایی محل تردد آنها، با هماهنگی قضایی متهمان را هنگام فروش سکه‌های تقلبی، با اقدامات فنی دستگیر کنند.

او بیان کرد: ۴۱ سکه تقلبی توسط ماموران پلیس کشف شد و سکه‌ها برای تعیین تکلیف به انبار دادگستری تحویل و متهمان نیز پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.