به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عملیات ساخت نیروگاه خورشیدی ۱.۵ مگاواتی برای توانمندسازی ۳۰۰ مددجو در شهرستان خمین آغاز شده است.

این یکی از بزرگترین پروژه‌های حمایتی و تجمیعی در سطح سازمان بهزیستی کشور است که با اعتباری افزون بر یک هزار و ۵۰ میلیارد ریال در دست اجراست.

دستیابی به درآمد پایدار و تقویت بنیه اقتصادی جامعه هدف از اهداف اجرای این طرح است.

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فرماندار شهرستان شازند از پروژه‌های در حال اجرای مخابرات و صدا و سیمای استان در کوه آهنگران بازدید و وضعیت تجهیزات ارتباطی و دسترسی‌های جاده‌ای در روستا‌های مالمیر و ده کوثر را بررسی کرد.

نصیری با حضور در گلزار شهدای روستای لوزدرعلیا از صبر و استقامت خانواده شهدای والا مقام «محمدعلی آجرلو» و «غضنفر بوالحسنی» تجلیل کرد.

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اولین پارک علم و فناوری شهرستان شازند با هدف اجرای عدالت اجتماعی در راستای سیاست‌های توسعه پارک در دانشگاه پیام نور شازند افتتاح شد.