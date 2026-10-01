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اولین پارک علم و فناوری شهرستان شازند با هدف اجرای عدالت اجتماعی در دانشگاه پیام نور افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عملیات ساخت نیروگاه خورشیدی ۱.۵ مگاواتی برای توانمندسازی ۳۰۰ مددجو در شهرستان خمین آغاز شده است.
این یکی از بزرگترین پروژههای حمایتی و تجمیعی در سطح سازمان بهزیستی کشور است که با اعتباری افزون بر یک هزار و ۵۰ میلیارد ریال در دست اجراست.
دستیابی به درآمد پایدار و تقویت بنیه اقتصادی جامعه هدف از اهداف اجرای این طرح است.
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فرماندار شهرستان شازند از پروژههای در حال اجرای مخابرات و صدا و سیمای استان در کوه آهنگران بازدید و وضعیت تجهیزات ارتباطی و دسترسیهای جادهای در روستاهای مالمیر و ده کوثر را بررسی کرد.
نصیری با حضور در گلزار شهدای روستای لوزدرعلیا از صبر و استقامت خانواده شهدای والا مقام «محمدعلی آجرلو» و «غضنفر بوالحسنی» تجلیل کرد.
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اولین پارک علم و فناوری شهرستان شازند با هدف اجرای عدالت اجتماعی در راستای سیاستهای توسعه پارک در دانشگاه پیام نور شازند افتتاح شد.