مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان یزد، جوان‌گرایی، پویایی و تقویت کارکرد‌های فرهنگی و اجتماعی مساجد را از الزامات رونق‌بخشی به این پایگاه‌های مهم اجتماعی دانست و بر برنامه‌ریزی جامع برای افزایش حضور و نقش‌آفرینی جوانان و نوجوانان در مساجد تأکید کرد.

تأکید مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد یزد بر جوان‌گرایی و تقویت کارکرد‌های فرهنگی و اجتماعی مساجد

تأکید مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد یزد بر جوان‌گرایی و تقویت کارکرد‌های فرهنگی و اجتماعی مساجد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام نجم‌الهدی رئیس دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان یزد و مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان یزد، در جمع روحانیون و ائمه جماعات مساجد شهرستان اشکذر، مسجد را یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی جامعه عنوان کرد.

وی در دوره توانمندسازی روحانیون و ارکان مساجد شهرستان اشکذر که در روستای بوز بخش خضرآبادشهرستان اشکذر و با حضور امام جمعه شهرستان اشکذر، فرماندار، معاون امور عمرانی فرماندار، بخشدار بخش مرکزی و جمعی از روحانیون و ائمه جماعات برگزار شد، بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای ارتقای کارکرد‌های مساجد تأکید کرد.

حجت الاسلام نجم‌الهدی با اشاره به قرارگاه ملی مسجد گفت: مساجد باید با تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی خود، حضور مؤثرتری در متن زندگی مردم داشته باشند و زمینه برای پویایی و رونق هرچه بیشتر این پایگاه‌های مردمی فراهم شود.

وی، جوان‌گرایی را یکی از محور‌های مهم در پویایی مساجد دانست و افزود: مسجد موفق، مسجدی است که برای جوانان و نوجوانان برنامه داشته باشد و زمینه حضور، ارتباط و نقش‌آفرینی آنان را در عرصه‌های مختلف فراهم کند.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان یزد همچنین بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های موجود در محلات و استفاده از توان روحانیون، ائمه جماعات و ارکان مساجد برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی تأکید کرد.

این دوره توانمندسازی با هدف ارتقای مهارت‌ها و تقویت نقش روحانیون و ارکان مساجد در شهرستان اشکذر برگزار شد.