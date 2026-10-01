فناوران یک شرکت‌دانش بنیان توانستند شیر سیلابی آتش‌نشانی را که پیش از این یک محصول وارداتی بود، بومی سازی کنند. این محصول در مخازن نفت و گاز و صنایع خودرو سازی کاربرد دارد.