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بومی‌سازی شیر سیلابی آتش‌نشانی توسط فناوران شرکتی دانش بنیان

فناوران یک شرکت‌دانش بنیان توانستند شیر سیلابی آتش‌نشانی را که پیش از این یک محصول وارداتی بود، بومی سازی کنند. این محصول در مخازن نفت و گاز و صنایع خودرو سازی کاربرد دارد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۹- ۱۸:۱۵
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برچسب ها: دانش بنیان ، بومی سازی ، توانمندی داخلی
 