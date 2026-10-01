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فرمانده انتظامی مرودشت از کشف ۱۵ تن برنج تقلبی قبل از عرضه در بازار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ فریبرز مردانی گفت: ماموران پاسگاه انتظامی رامجرد در پی کسب خبری مبنی بر تهیه و توزیع برنجهای تقلبی در یک کارگاه برنج کوبی در یکی از روستاهای این شهرستان موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
او افزود: در تکمیل تحقیقات پلیس مشخص شد هفت نفر سودجو قصد داشتند با خریداری برنجهای بی کیفیت آنها را با کیسههای برند معتبر و مرغوب بسته بندی و به کسبه سطح شهر مرودشت به قیمت بالا بفروشند.
فرمانده انتظامی مرودشت بیان کرد: ماموران پس از شناسایی محل و اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی مرجع قضائی وارد عمل شدند و ضمن دستگیری هفت متخلف در حال بسته بندی برنج ها، یک دستگاه وانت نیسان توقیف، راننده دستگیر و در بازرسی از محل ۱۵ تن برنج بی کیفیت، تعداد زیادی کیسههای خالی با برندهای معتبر و چرخ کیسه دوز کشف کردند.
سرهنگ مردانی با بیان این که ارزش برنجهای کشف شده از سوی کارشناسان ۴۸ میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: افراد متخلف پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.