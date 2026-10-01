به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد ، مدیر جهادکشاورزی مهاباد گفت: با آغاز فصل برداشت سیب در مهاباد، ۳۳ واحد، سردخانه صنعتی نیز در این شهرستان فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. بایزید حسن پور افزود: سردخانه‌های مهاباد ظرفیت ذخیره‌سازی ۱۴۰ هزار تن محصول را دارند. باغداران هم می‌گویند: سردخانه‌ها حلقه‌ای مهم در زنجیره تولیدات کشاورزی هستند که نقش حیاتی در مدیریت محصولات دارند و برای افراد زیادی هم کسب و کار ایجاد کرده‌اند. به گفته باغداران، بهره‌گیری از دانش روز و فناوری‌های نوین هم ضایعات کشاورزی را کاهش داده است.