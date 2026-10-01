به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در مراسم هفته ملی گردشگری در بوشهر با تاکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر استان بوشهر در حوزه‌های گردشگری تاریخی، فرهنگی، دریایی و مقاومت گفت: بوشهر با برخورداری از میراثی غنی، طبیعت و سواحل منحصر‌به‌فرد، موسیقی و فرهنگ زنده و ظرفیت‌های گسترده گردشگری دریایی، می‌تواند به یکی از مقاصد مهم گردشگری ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شود.

انوشیروان محسنی‌بندپی با اشاره به انتخاب این استان برای میزبانی برنامه‌های هفته ملی گردشگری اظهار کرد: به دستور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امسال هفته ملی گردشگری را در استان بوشهر برگزار می‌کنیم، استانی که استاندار ارزشمند و پرتلاش آن نگاه ویژه‌ای به حوزه گردشگری دارد و مدیرکل و مجموعه همکاران اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان نیز برای برگزاری این برنامه تلاش کرده‌اند.

او با تاکید بر جایگاه فزاینده گردشگری در نظام‌های حکمرانی و برنامه‌ریزی توسعه افزود: اهمیت گردشگری امروز بر هیچ‌کس پوشیده نیست. هر حاکمیت، نظام و دولتی که بخواهد برای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سلامت و نشاط اجتماعی برنامه‌ریزی کند، ناگزیر باید نگاه ویژه‌ای به صنعت گردشگری و کارکرد‌های گسترده آن داشته باشد.

معاون گردشگری کشور ادامه داد: گردشگری یک راهبرد است که می‌تواند آسایش و رفاه، ارزآوری، اشتغال و زنجیره ارزش را به حرکت درآورد و در بسیاری از کشور‌های جهان، آثار این رویکرد را شاهد هستیم.

محسنی‌بندپی با بیان اینکه گردشگری در جهان امروز از یک فعالیت تفریحی فراتر رفته است، تصریح کرد: گردشگری امروز بخشی از منظومه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهاست و می‌تواند پیوند میان ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و طبیعی یک سرزمین را برقرار کند.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه با اشاره به جایگاه تاریخی بوشهر گفت: یکی از دلایل انتخاب بوشهر برای برگزاری هفته ملی گردشگری، نماد بودن این استان در مقاومت، ایثار و ایستادگی است، ویژگی‌ای که مردم این خطه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در دوران دفاع مقدس و همچنین در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان از خود نشان داده‌اند.

او با اشاره به شخصیت شهید رئیسعلی دلواری افزود: بوشهر درس‌های مقاومت خود را از رئیسعلی دلواری گرفته است، شخصیتی که نماد ایستادگی در برابر تجاوز و ظلم بیگانه بود.

محسنی‌بندپی تاکید کرد: این پیشینه تاریخی و فرهنگی می‌تواند در قالب گردشگری مقاومت، روایت تاریخی و تجربه فرهنگی به نسل امروز و گردشگران داخلی و خارجی معرفی شود.

معاون گردشگری کشور با تاکید بر تنوع ظرفیت‌های گردشگری استان بوشهر اظهار کرد: بوشهر برای سلایق مختلف گردشگری، جاذبه، ظرفیت و توانمندی دارد و این تنوع، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی استان است.

او با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و آیینی بوشهر گفت: موسیقی بوشهر بسیار زنده، پویا و نشاط‌آور است و می‌تواند در ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی نقش‌آفرینی کند.

محسنی‌بندپی همچنین به ظرفیت‌های فرهنگی و بومی استان در حوزه رویداد‌ها و آیین‌های محلی اشاره کرد و افزود: برگزاری و معرفی آیین‌ها و رویداد‌های بومی از جمله آیین‌های مرتبط با برداشت خرما و دیگر عناصر فرهنگی، در همین مسیر قابل تعریف است و می‌تواند به خلق تجربه‌های اصیل و متمایز برای گردشگران کمک کند.

او گردشگری دریایی را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه گردشگری استان دانست و گفت: گردشگری دریایی یکی از حوزه‌هایی است که بوشهر ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه آن دارد و باید از این ظرفیت به شکل هدفمند استفاده کرد.

معاون گردشگری کشور با اشاره به بازدید وزیر میراث‌فرهنگی از مجموعه گردشگری «بوشهر قشنگ» در جریان سفر به استان گفت: امروز از مجموعه‌ای با حدود ۸۵۰ مترمربع فضا و اشتغال ۱۳۰ نفر بازدید شد که در کنار ویژگی‌های خاص خود، ظرفیت‌هایی مانند پرنده‌نگری و ساحل را نیز در اختیار دارد.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت تاریخی بندر سیراف و دیگر داشته‌های فرهنگی استان گفت: بوشهر از میراث تاریخی سیراف تا موسیقی، فرهنگ، دریا، سواحل، طبیعت و میراث مقاومت، مجموعه‌ای از ظرفیت‌های مکمل را در اختیار دارد.

او افزود: هدف ما این است که ایران زیبا و جذاب و بوشهر قشنگ را به دنیا بشناسانیم و ظرفیت‌های این استان را در مقیاس ملی و بین‌المللی معرفی کنیم.

محسنی‌بندپی با اشاره به برنامه‌های دولت چهاردهم در حوزه گردشگری اظهار کرد: قطعا برنامه‌های دولت چهاردهم و سیاست‌های دکتر صالحی‌امیری در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌تواند زمینه تحول بنیادین در شکوفایی ظرفیت‌های گردشگری کشور را فراهم کند.

او در پایان گفت: امیدواریم پس از پیروزی در جنگ، بوشهر بتواند میزبان شایسته‌ای برای گردشگران داخلی و خارجی باشد و ظرفیت‌های این سرزمین بیش از گذشته در معرض دید ایران و جهان قرار گیرد.