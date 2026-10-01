مشارکت بیش از ۲ هزار خیر مدرسهساز در فارس
مدیر جامعه خیرین مدرسهساز استان فارس از فعالیت بیش از ۲ هزار خیر مدرسهساز در فارس، دیگر نقاط کشور و کشورهای حوزه خلیج فارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، میرباقری در نشست خیرین مدرسهساز با اشاره به نقش معین استانها در توسعه فعالیتهای خیرخواهانه گفت: بر اساس مصوبات جامعه خیرین مدرسهساز کشور، معین استانها مسائل و مشکلات خیرین را به جامعه خیرین کشور منتقل و سیاستهای مصوب را برای اجرا در استانها ابلاغ میکنند.
مدیر جامعه خیرین مدرسهساز فارس افزود: در سال ۱۴۰۴، تعهد پیشبینیشده خیرین هزار و ۱۸۴ میلیارد تومان بود که از هزار و ۳۰ میلیارد تومان تعهد ثبتشده، حدود ۹۹۶ میلیارد تومان، معادل نزدیک به ۷۳ درصد، محقق شد.
وی گفت: برای سال ۱۴۰۵ نیز هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان تعهد پیشبینی شده که در شش ماه نخست، از ۴۰۰ میلیارد تومان تعهد ثبتشده، ۱۱۶ میلیارد تومان آن محقق شده است.
او با اشاره به شرایط اقتصادی و تورم موجود، عملکرد خیرین مدرسهساز را فراتر از انتظار دانست و افزود: تداوم این مشارکتها نقش مهمی در توسعه، ساخت و تجهیز مدارس دارد.
مدیر جامعه خیرین مدرسهساز فارس همچنین گفت: بیش از ۴۰۰ بانوی خیر مدرسهساز در استان فارس فعالیت دارند و فارس از نظر تعداد بانوان خیر مدرسهساز، در جایگاه نخست کشور قرار دارد.
وی استان فارس را از مجامع پیشکسوت و الگو در حوزه مدرسهسازی کشور دانست و بر تداوم مشارکت خیرین در ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی تأکید کرد.