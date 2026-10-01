جان باختن یک شهروند بر اثر نشت و انفجار گاز در دلند

جان باختن یک شهروند بر اثر نشت و انفجار گاز در دلند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان،یک جوان ۲۲ ساله ساکن دلند شهرستان رامیان که بر اثر نشت و انفجار گاز دچار سوختگی شدید شده بود، جان باخت و پیکر او در دلند تشییع شد.

کارشناسان آتش نشانی و شرکت گاز توصیه می‌کنند خانواده‌ها برای جلوگیری از نشت گاز، باید هر شش ماه یک بار یا حداقل یک بار در سال، تمامی اتصالات و لوله‌های گاز را بررسی کنند و اگر در پیدا کردن علائم نشت گاز مهارت ندارند برای نشت یابی از متخصص لوله کشی گاز کمک بگیرند.

کارشناسان همچنین توصیه می‌کنند افراد هنگام مواجه با نشت گاز و استشمام بوی آن شیر اصلی گاز را ببندند و هیچ گاه به کلید برق و هر وسیله برقی که ایجاد جرقه می‌کند دست نزنند.

برای جلوگیری از جرقه حاصل از الکتریسته ساکن در و پنجره‌ها را با استفاده از دستمال خیس شده باز کنند و اگر کنتور برق در فضای آلوده به گاز وجود نداشت برق را از فیوز اصلی قطع کنند.

افراد همچنین اگر در بخاری‌های گازسوز ایرادی مشاهده کردند می‌توانند پست امداد گاز رسانی را در جریان قرار دهند.