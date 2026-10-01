وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی دولت، توجه به وضعیت تولید، کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی را از الزامات نظام مالیاتی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان امور مالیاتی؛ سید علی مدنی‌زاده در اجلاس مدیران مالیاتی سراسر کشور با تأکید بر هر دو مأموریت سازمان اظهار کرد: مسیر افزایش درآمد‌های مالیاتی باید همزمان با تحول نظام مالیاتی، هوشمندسازی و توجه به شرایط مؤدیان دنبال شود.

وی با اشاره به اینکه حضورش در این اجلاس برای او اهمیت ویژه‌ای داشته است، از رئیس کل سازمان امور مالیاتی، معاونان، مدیران و کارکنان این مجموعه تشکر کرد و عملکرد سازمان در شرایط جنگی را افتخارآمیز توصیف کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: کارکنان سازمان در شرایطی که اداره اقتصاد کشور با دشواری‌های بیشتری همراه شده وظیفه خود را بر اساس برنامه‌های تعیین‌شده دنبال کرده‌اند و این تلاش شایسته تقدیر است و امیدواریم این مسیر در ماه‌های آینده نیز ادامه پیدا کند.

مدنی‌زاده با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی بیان کرد: حتی با پایان یافتن جنگ و رفع تحریم‌ها، آثار اقتصادی آن ممکن است برای مدتی ادامه داشته باشد. کارکنان نظام اقتصادی دولت در این شرایط در خط مقدم ایستاده‌اند؛ سازمان امور مالیاتی نیز یکی از مجموعه‌هایی است که نقش مستقیمی در تأمین منابع مالی دولت و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی دارد.

وی تأکید کرد: در شرایط فعلی چاره‌ای جز تأمین منابع لازم برای اداره کشور وجود ندارد و انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی برای تحقق اهداف درآمدی همراهی بیشتری داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تأمین منابع تنها یک سوی مسئله است و به همان اندازه باید به تاب‌آوری مردم توجه داشت؛ تاب‌آوری‌ای که بخش مهمی از آن به وضعیت تولید، کسب‌وکار‌ها و فعالان اقتصادی بازمی‌گردد.

به گفته مدنی‌زاده، سازمان امور مالیاتی در نقطه‌ای قرار گرفته است که از یک سو باید منابع مالی دولت را تأمین و مالیات وصول کند و از سوی دیگر با شرایط دشوار اقتصادی بسیاری از کسب‌وکار‌ها مواجه است. همین دوگانه کار سازمان را دشوارتر می‌کند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مدیران و کارکنان مالیاتی در استان‌ها ارتباط مستقیم با مردم و فعالان اقتصادی دارند و نوع رفتار آنها اهمیت زیادی دارد، از مدیران مالیاتی خواست در مواجهه با فعالان اقتصادی، شرایط واقعی آنها را نیز در نظر بگیرند و در مواردی که یک فعال اقتصادی واقعاً با مشکل مواجه شده است، موضوع را در چارچوب اختیارات قانونی پیگیری کنند.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به اینکه اگر قرار باشد کشور بدون اتکا به درآمد‌های نفتی و بر اساس درآمد‌های مالیاتی اداره شود، اظهار کرد: افزایش درآمد‌های مالیاتی متناسب با نیاز‌ها و هزینه‌های کشور اجتناب‌ناپذیر است. البته این افزایش درآمد نباید فقط از طریق افزایش فشار بر مؤدیانی که حالا مالیات می‌پردازند دنبال شود.

مدنی‌زاده بهبود سیستم مالیاتی، هوشمندسازی نظام مالیاتی، اصلاح قوانین و مقررات، کاهش معافیت‌ها و اصلاح سایر اجزای نظام مالیاتی را مسیر تحقق این هدف دانست و افزود: تحول نظام مالیاتی در وزارت اقتصاد تعریف شده و پس از تکمیل این فرایند، سازمان امور مالیاتی با ساختار بازطراحی شده فعالیت خواهد کرد.

وی کارکنان نظام اقتصادی دولت را در شرایط جنگ اقتصادی در خط مقدم توصیف کرد، تعبیری که در مورد سازمان امور مالیاتی بیش از هر چیز به نقش آن در تأمین منابع کشور بازمی‌گردد.

سید محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی نیز با تشریح عملکرد این سازمان در سال گذشته، از توسعه زیرساخت‌های فناوری و افزایش تحقق درآمد‌ها گفت و در عین حال خواستار پشتیبانی جدی‌تر دستگاه‌های حاکمیتی، رفع موانع اجرای مأموریت‌های مالیاتی و حمایت از سرمایه انسانی سازمان شد.

وی با اشاره به اینکه عملکرد مجموعه در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل بهتر بوده است، افزود: این عملکرد را باید در چارچوب مجموعه اقداماتی دید که طی سال‌های اخیر برای ایجاد زیرساخت‌های جدید در سازمان انجام شده است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به نقش فناوری تأکید کرد: اقداماتی که در حوزه هوشمندسازی مالیاتی انجام شده این امکان را فراهم کرده است که سازمان بدون ایجاد کمترین تنش و نارضایتی، میزان تحقق درآمد‌ها و عملکرد بخش‌های مختلف را افزایش دهد.

سبحانیان تعامل با بخش خصوصی را یکی دیگر از محور‌های عملکرد سازمان دانست و بیان کرد: ارتباط با فعالان اقتصادی به‌صورت مستمر دنبال می‌شود و مدیران و کارکنان سازمان، جلسات هفتگی و حتی ارتباطات نزدیک‌تری با بخش خصوصی دارند. همچنین سازمان در مسیری با سرعت بالا در حال حرکت است، اما در این مسیر با موانع جدی روبه‌روست و بخش‌های مختلف حاکمیت باید بیش از گذشته در کنار سازمان قرار گیرند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در پایان مسئله سرمایه انسانی را از دیگر موضوعاتی دانست که باید در کنار تحول نظام مالیاتی مورد حمایت و توجه جدی قرار گیرد.