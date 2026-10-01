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جنبش مقاومت نجباء عراق: هرگونه حضور مجدد آمریکا در عراق تحت عناوین پنهان، مردود است . سفارت آمریکا در بغداد باید به سطحی متعارف و همتراز کاهش یابد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ جنبش مقاومت اسلامی «نجباء» عراق: این پیروزی بزرگ در راستای عمل به عهد و وعده دادهشده به حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، با ضربات مهلک مقاومت و خروج ذلتبار اشغالگران رقم خورد. هرگونه حضور مجدد آمریکا تحت عناوین پنهان مانند شرکتهای امنیتی یا مستشاران نظامی مردود است و سفارتخانه بزرگ این کشور در بغداد باید به سطحی متعارف و همتراز کاهش یابد. پایانبخشیدن به سیطره اقتصادی واشنگتن، آزادسازی آسمان عراق از پرندههای متجاوز و ممانعت از دخالتهای مرزی، از گامهای ضروری برای استقلال کامل و حاکمیت ملی است.