به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ جنبش مقاومت اسلامی «نجباء» عراق: این پیروزی بزرگ در راستای عمل به عهد و وعده داده‌شده به حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، با ضربات مهلک مقاومت و خروج ذلت‌بار اشغالگران رقم خورد. هرگونه حضور مجدد آمریکا تحت عناوین پنهان مانند شرکت‌های امنیتی یا مستشاران نظامی مردود است و سفارتخانه بزرگ این کشور در بغداد باید به سطحی متعارف و هم‌تراز کاهش یابد. پایان‌بخشیدن به سیطره اقتصادی واشنگتن، آزادسازی آسمان عراق از پرنده‌های متجاوز و ممانعت از دخالت‌های مرزی، از گام‌های ضروری برای استقلال کامل و حاکمیت ملی است.