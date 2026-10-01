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همتی گفت: بخشی از فشارهای تورمی ناشی از شرایط جنگی، تخریبهای اقتصادی و کسری بودجه است و باید همزمان با حمایت از تولید، کنترل تورم را نیز در نظر گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رییس کل بانک مرکزی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اردبیل گفت: با وجود فشارهای اقتصادی و محدودیتهای تأمین مالی، بخش تولید کشور همچنان فعال است و بانک مرکزی و شبکه بانکی از واحدهای تولیدی حمایت میکنند.
وی با وجود فشارهای اقتصادی و محدودیتهای تأمین مالی، بخش تولید کشور همچنان فعال است و بانک مرکزی و شبکه بانکی از واحدهای تولیدی حمایت میکنند.
همتی افزود: بانک مرکزی نمیتواند بدون توجه به کنترل تورم، منابع بانکی را افزایش دهد.
وی گفت: تأمین مالی بخش خصوصی و تکمیل تعهدات مالی سفر رئیسجمهور به استان اردبیل در شش ماه باقیمانده سال در دستور کار است و بانک مرکزی برای تحقق این موارد با شبکه بانکی همکاری خواهد کرد.