به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رحمانی گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۲ هزار و ۸۴ مورد حیوان‌گزیدگی به مراکز درمانی ارجاع شده است.

به گفته وی، سگ‌ها عامل حدود ۷۰ درصد موارد حیوان‌گزیدگی در کردستان هستند و نکته قابل تأمل اینکه ۲۱ درصد از آسیب‌دیدگان را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان افزود: در نیمه نخست امسال ۵ هزار دوز واکسن با هزینه‌ای افزون بر ۶ میلیارد و نیم میلیون تومان به کار گرفته شده که بار مالی سنگینی به سیستم بهداشتی تحمیل کرده است.

وی با انتقاد از برخی رفتار‌های ناآگاهانه در غذا دادن به حیوانات رهاشده در معابر، تأکید کرد: اگرچه این کار با نیت حمایت از حیوانات انجام می‌شود، اما موجب تجمع و افزایش جمعیت سگ‌های پرسه‌زن در محیط‌های عمومی شده و سلامت شهروندان را به مخاطره می‌اندازد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با یادآوری اینکه هاری یک بیماری ویروسی ۱۰۰ درصد کشنده پس از بروز علائم بالینی است، تأکید کرد: شهروندان در صورت بروز هرگونه حیوان‌گزیدگی، حتی با کوچک‌ترین خراش، نباید مراجعه به مراکز درمانی را به تأخیر بیندازند.