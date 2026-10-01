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در نشست شورای اداری نظام علیآباد کتول مسائل اجتماعی شهرستان با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، نشست شورای اداری شهرستان علیآباد کتول با محوریت بررسی و تحلیل نظام مسائل اجتماعی منطقه برگزار شد.
رحمت الله نوروزی نماینده علی آباد کتول گفت: در این جلسه که با حضور مسئولان اجرایی شهرستان و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، بر ضرورت همافزایی دستگاهها برای حل چالشهای اجتماعی تأکید شد.
بابائی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست، مسیرهای بهبود وضعیت اجتماعی شهرستان و راهکارهای مقابله با مسائل پیشرو مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.