به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، نشست شورای اداری شهرستان علی‌آباد کتول با محوریت بررسی و تحلیل نظام مسائل اجتماعی منطقه برگزار شد.

رحمت الله نوروزی نماینده علی آباد کتول گفت: در این جلسه که با حضور مسئولان اجرایی شهرستان و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای حل چالش‌های اجتماعی تأکید شد.

بابائی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست، مسیرهای بهبود وضعیت اجتماعی شهرستان و راهکارهای مقابله با مسائل پیش‌رو مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.







