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شروع فعالیت سامانه‌های بارشی در سال آبی جدید

بارش‌های پاییزی از هفته آینده اوج میگیرد. بر اساس پیش بینی‌های سازمان هواشناسی میانگین بارش‌ها از نیمه مهر تا نیمه آذر به طور مشخصی بویژه در دامنه‌های زاگرس بیش از حد معمول خواهد بود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۹- ۱۷:۵۶
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برچسب ها: بازندگی ، سال آبی ، سامانه های بارشی
 