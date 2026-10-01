نخستین باران پاییزی، هوای شهر ایلام را تازه و خنک کرد و حال‌وهوای متفاوتی به خیابان‌ها بخشید؛ بارشی که برای بسیاری، خبر از آغاز روز‌های پاییزی و خنک‌تر می‌دهد.

نخستین باران پاییزی، جان تازه‌ای به خیابان‌های ایلام بخشید

نخستین باران پاییزی، جان تازه‌ای به خیابان‌های ایلام بخشید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ این بارش پس از روز‌های گرم تابستان، فضای شهر را دگرگون ساخت و بوی خاک باران‌خورده، در کوچه‌ها و خیابان‌های ایلام پیچید.

باران پاییزی، نه فقط هوا را خنک‌تر کرد، بلکه طراوتی تازه به شهر بخشید و لبخند را بر لبان رهگذران نشاند. پاییز، اولین نامه‌اش را برای مردم ایلام فرستاده است؛ نامه‌ای از جنس آب، طراوت و زندگی.