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نخستین باران پاییزی، هوای شهر ایلام را تازه و خنک کرد و حالوهوای متفاوتی به خیابانها بخشید؛ بارشی که برای بسیاری، خبر از آغاز روزهای پاییزی و خنکتر میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ این بارش پس از روزهای گرم تابستان، فضای شهر را دگرگون ساخت و بوی خاک بارانخورده، در کوچهها و خیابانهای ایلام پیچید.
باران پاییزی، نه فقط هوا را خنکتر کرد، بلکه طراوتی تازه به شهر بخشید و لبخند را بر لبان رهگذران نشاند. پاییز، اولین نامهاش را برای مردم ایلام فرستاده است؛ نامهای از جنس آب، طراوت و زندگی.