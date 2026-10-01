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فرمانده سپاه الغدیر استان یزد در پیامی در گذشت جانباز محمد حسن نجفی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار سرتیپ دوم پاسدار علی غلامی رکن آبادی در پیامی در گذشت جانباز محمد حسن نجفی را تسلیت گفت. در این پیام آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ»
درگذشت مرحوم دکتر محمدحسن نجفی، پزشک متعهد، چهره علمی و از جانبازان بزرگوار و صبور دفاع مقدس و از مدافعان حرم، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید.
مرحوم دکتر نجفی که در دوران دفاع مقدس با ایثار و شجاعت خود، نشانهای از فداکاری برای میهن بود، در سالهای پس از جنگ نیز با همان روحیه ایثارگرانه، در عرصه طبابت به خدمت به خلق پرداخت و با تکیه بر اخلاق حرفهای، رنجهای مردم را تسکین داد. فقدان چنین شخصیت ارزشمندی که هم ایثارگر میدان جنگ و هم خدمتگزار عرصه سلامت بود، خسارتی است که با هیچ کلامی جبران نمیشود.
اینجانب این ضایعه تلخ را به خانواده ایشان، جامعه پزشکی و دانشگاهی استان یزد و تمامی همرزمان ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحوم، رحمت واسعه و برای بازماندگان، صبر و اجر جزیل مسئلت دارم.
سردار سرتیپ دوم پاسدار علی غلامی رکن آبادی
فرمانده سپاه الغدیر استان یزد