به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار سرتیپ دوم پاسدار علی غلامی رکن آبادی در پیامی در گذشت جانباز محمد حسن نجفی را تسلیت گفت. در این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ»

درگذشت مرحوم دکتر محمدحسن نجفی، پزشک متعهد، چهره علمی و از جانبازان بزرگوار و صبور دفاع مقدس و از مدافعان حرم، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید.

مرحوم دکتر نجفی که در دوران دفاع مقدس با ایثار و شجاعت خود، نشانه‌ای از فداکاری برای میهن بود، در سال‌های پس از جنگ نیز با همان روحیه ایثارگرانه، در عرصه طبابت به خدمت به خلق پرداخت و با تکیه بر اخلاق حرفه‌ای، رنج‌های مردم را تسکین داد. فقدان چنین شخصیت ارزشمندی که هم ایثارگر میدان جنگ و هم خدمتگزار عرصه سلامت بود، خسارتی است که با هیچ کلامی جبران نمی‌شود.

اینجانب این ضایعه تلخ را به خانواده ایشان، جامعه پزشکی و دانشگاهی استان یزد و تمامی همرزمان ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحوم، رحمت واسعه و برای بازماندگان، صبر و اجر جزیل مسئلت دارم.

سردار سرتیپ دوم پاسدار علی غلامی رکن آبادی

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد