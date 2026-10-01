نهم مهر به عنوان نمادی از دادخواهی دانش آموزان ایرانی از مستکبران جهان و همچنین اعلام همدردی و همبستگی بین دانش آموزان ایرانی و کودکان و نوجوانان مبارز فلسطینی در تقویم جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، شهادت مظلومانه محمد الدوره آغازگر فصلی نو در شناخت ماهیت واقعی آپارتاید و جنایت سازمان‌یافته صهیونیسم بود. امروز و پس از گذشت سال‌ها از آن واقعه، جهان بار دیگر در باریکه غزه شاهد اوج‌گیری بربریت مدرن و کشتار بی‌رحمانه هزاران طفل و نوجوان بی‌دفاع است؛ کودکانی که زیر آوار خانه‌ها، بیمارستان‌ها و مدارس، بهای پایبندی یک ملت به هویت، خاک و آرمان آزادی قبله نخست مسلمین را با خون خویش می‌پردازند.