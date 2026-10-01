به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، حامد دائمی با بیان اینکه طرح خانه امید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بصورت نمادین و متمرکز برای نخستین بار در گیلان در شهرستان رودسر آغاز شده است گفت: در راستای این طرح زمین‌های ۹۹ ساله بصورت رایگان به افراد واجد شرایط دهک‌های یک تا چهار واگذار می‌شود که امروز بصورت نمادین به ۴ خانواده در رودسر اهدا شد.

وی با بیان اینکه برای ساخت این واحد‌ها تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض نیز در نظر گرفته شده است، افزود: متقاضیان می‌توانند از تسهیلات ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی با کارمزد پنج درصد بهره‌مند شوند و با توجه به دهک درآمدی، کمک بلاعوض نیز برای ساخت مسکن به آنان پرداخت خواهد شد تا بتوانند مسکن مناسبی برای خود بسازند.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان همچنین به رفع مشکل زمین مجتمع گردشگری و ورزشی حوزه علمیه فاطمیه خواهران شهرستان رودسر اشاره کرد و گفت: این مشکل که سال‌ها مطرح بود امروز بصورت کامل مرتفع شد و این زمین به صورت رایگان به این حوزه علمیه واگذار شد تا با ساخت یک مجتمع فرهنگی، ورزشی و گردشگری برای این حوزه، مردم استان و دیگر نقاط کشور بتوانند از ظرفیت آن بهره‌مند شوند.

محمد علیجانی رئیس مجمع نمایندگان گیلان و نماینده مردم شهرستان‌های رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست با قدردانی از تلاش‌های بنیاد مسکن برای رفع مشکلات مسکن مردم گفت: نگاه مجلس در این راستا کمک به ساخت مسکن برای اقشار مختلف بویژه اقشار کم درآمد و دهک پایین است.

عبدالحسین داداشی فرماندار رودسر هم در این نشست گفت: از محل کمک‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تاکنون ۴۷ روستا از اجرای طرح‌های آسفالت، پل‌سازی، دیوارسازی و دیگر طرح‌های عمرانی بهره‌مند شده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.