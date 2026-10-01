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امام جمعه موقت آستانه اشرفیه گفت: شهدا ستونهای استوار تاریخ هستند و با جان خود امنیت و آرامش امروز جامعه را بر دوش کشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم اختردانش امام جمعه موقت آستانه اشرفیه در این مراسم با بیان اینکه راه شهدا، مسیر عزت، استقلال و ایستادگی ملت ایران است گفت: شهدا ستونهای استوار تاریخ هستند و با جان خود امنیت و آرامش امروز جامعه را بر دوش کشیدند و عظمت شهدا، همچنان چراغ راه آینده ملت ایران خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه ملت ایران اسلامی با تکیه بر آرمانهای انقلاب و فداکاری جوانان خود، بر هر دشمنی پیروز خواهد شد افزود: دشمنان انقلاب از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با طراحی فتنهها و جنگهای ترکیبی درصدد ضربهزدن به نظام بودند، اما با این وجود ملت ایران با بصیرت و آگاهی همواره توطئههای دشمنان را خنثی کرده و اجازه تحقق اهداف آنان را نداده است.