سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: ادعای نابودی صنعت دفاعی چیزی را تغییر نمی‌دهد؛ توان و ابتکار عمل ایرانی را در میدان خواهید دید و اثر سیاسی آن را خواهید چشید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار ابن‌الرضا در صفحه مجازیش نوشت: سردرگمی در کاخ سفید را با نمایشنامه‌های خیالی جنگی پنهان نکنید؛ فشار افکار عمومی، فرسودگی نیروها و افزایش هزینه‌های جنگ، محاسبات شما را به‌هم ریخته است.

سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکید کرد: ادعای نابودی صنعت دفاعی چیزی را تغییر نمی‌دهد. توان و ابتکار عمل ایرانی را در میدان خواهید دید و اثر سیاسی آن را خواهید چشید.