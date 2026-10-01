پخش زنده
امروز: -
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: ادعای نابودی صنعت دفاعی چیزی را تغییر نمیدهد؛ توان و ابتکار عمل ایرانی را در میدان خواهید دید و اثر سیاسی آن را خواهید چشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار ابنالرضا در صفحه مجازیش نوشت: سردرگمی در کاخ سفید را با نمایشنامههای خیالی جنگی پنهان نکنید؛ فشار افکار عمومی، فرسودگی نیروها و افزایش هزینههای جنگ، محاسبات شما را بههم ریخته است.
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکید کرد: ادعای نابودی صنعت دفاعی چیزی را تغییر نمیدهد. توان و ابتکار عمل ایرانی را در میدان خواهید دید و اثر سیاسی آن را خواهید چشید.