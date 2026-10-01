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پوستر پانزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانشآموزی استان یزد، در نشست ستاد نوفاد به ریاست استاندار یزد رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در نشست ستاد نوفاد، پوستر پانزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانشآموزی استان یزد با هدف معرفی این رویداد علمی و فناورانه رونمایی شد.
این مسابقات در روزهای ۲۱ و ۲۲ آبانماه به میزبانی پارک علم و فناوری یزد برگزار میشود و فرصتی برای ارائه ایدهها، ابتکارات و نوآوریهای دانشآموزان استان و تقویت روحیه خلاقیت، مهارتآموزی و کارآفرینی در میان نسل نوجوان فراهم میکند.