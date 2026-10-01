رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران دراصفهان: ملت ایران که جان فدا دارد؛ شکست ندارد و به فضل الهی و در آینده، پیروزی‌های ملت ایران و جبهه مستضعفان ومقاومت را شاهد خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران در رزمایش جان فدایان اصفهان نصف جهان گفت: لنز دوربین‌ها توان انعکاس حضورباشکوه وعظیم جمعیت رزمایش جان فدایان اصفهان نصف جهان را ندارد و حقیقت این است که زوایایی را در جایگاه دیده می‌شود که دوربین‌ها نمی‌توانند آن را مخابره کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب افزود: دنیا ببیند همین گوشه‌ای از حضور ملت ایران را از دوربین‌ها ورسانه هایشان ببنید که ملت ما چگونه جان فدای کشور و وطن و انقلابشان هستند.

وی گفت: در جنگ هشت ساله جمعیت اصفهان شش درصد جمعیت کل کشور بود درحالیکه ۱۱ درصد رزمندگان دوران دفاع مقدس متعلق به استان اصفهان بود و امروز هم همانطور که می‌بینید مردم اصفهان ودیگر شهرستان‌های این استان در این رزمایش باشکوه شرکت کردند و حضور فعالانه دارند واستقامت خود را به دنیا نشان می‌دهند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران افزود: این ملت که جان فدا دارد شکست ندارد و به فضل الهی و در آینده پیروزی‌های ملت ایران و جبهه مستضعفان ومقاومت را شاهد خواهیم بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب افزود: ملت مقاوم واستوار ایران در هر زمانی برای درفاع از وطن حاضر است جان خود را فدا کند و در محاصره اقتصادی هم با تمام وجود مقاومت می‌کند و با صرفه جویی مصرف برق، آب وگاز و بنزین مقاومت نشان می‌دهد وملت ایران در این شرایط اقتصادی با هر سلیقه‌ای و با هر رنگ و لباس نظامی حضور خود را در میدان در دفاع از وطن وانقلاب اسلامی نشان دادند.