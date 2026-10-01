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نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: نمیشود ما در زندگی اجتماعی خود شاهد این همه منکرات، فحشا، بیبندوباری و لاابالیگری باشیم و بگوییم در زندگی خود اقامه نماز کردهایم. در این جهت، متأسفانه هنوز کمبود داریم و آنطور که باید و شاید، نماز اقامه نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسانرضوی، آیت الله سید احمد علم الهدی امروز در سیوسومین اجلاس سراسری نماز که در جوار بارگاه منور رضوی برگزار شد، اظهار کرد: اقامه نماز، فقط این نیست که مردم نماز بخوانند؛ نماز خواندن تکلیف مردم است که باید آن را انجام دهند؛ اما اقامه نماز به معنای بندهسازی برای پروردگار، مرتبط کردن زندگی بشریت با ذات مقدس حق و احیای آثار نماز در عرصه زندگی فردی و اجتماعی مردم است.
نماز باید در زندگی اجتماعی اقامه شود
وی افزود: امروز در اقامه نماز در جریان زندگی اجتماعی خودمان با یک سلسله کمبودها مواجه هستیم. معمولاً در این همایش از نماز تجلیل میشود و درباره برخی حرکتهای عظیم در عرصه ترویج نماز سخن گفته میشود، اما باید درباره کاستیهای اقامه نماز در این کشور و جامعه دینی و اسلامی خودمان نیز آسیبشناسی داشته باشیم.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: ذات مقدس پروردگار برای نماز در عرصه زندگی اجتماعی، دو نکته را بیان کرده است؛ یک نکته سلبی و یک نکته ایجابی. در نکته سلبی آمده است «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ» و در نکته ایجابی نیز «وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ....» مطرح شده است. این دو مسئله در زندگی با دچار کمبود است.
آیتالله علمالهدی افزود: اصل اقامه نماز باید در مظاهر اجتماعی زندگی بشر تحقق پیدا کند. اقامه نماز، نماز خواندن در داخل منازل نیست؛ بلکه باید در مظاهر اجتماعی زندگی بشر تحقق پیدا کند.
وی ادامه داد: آنطور که باید و شاید، نماز را در مظاهر زندگی اجتماعی اقامه نمیکنیم. هنگام فرارسیدن وقت نماز، تحول خاصی در زندگی مردم و جریان روزمره و رفتار عادی انسانها در مشاغل، کسبها و ادارات بهعنوان فرارسیدن وقت نماز مشاهده نمیکنیم.
امام جمعه مشهد گفت: ادارات نمازخانه دارند و در بازار نیز مساجدی برقرار است، اما بهگونهای نیست که با فرارسیدن وقت نماز، بازار دگرگون شود و مردم به سمت نمازگاه حرکت کنند یا ادارات مسیر کاری خود را تغییر دهند و به نمازخانه یا مسجد اداره بروند و اقامه نماز جماعت کنند، با وجود نماز جماعت در بسیاری از ادارات، چنین تحولی را مشاهده نمیکنیم و بنابراین، اقامه خود نماز در مظاهر زندگی اجتماعی ما با یک کاستی مواجه است.
آیتالله علمالهدی افزود: رهبر انقلاب در فرمایشات خود فرمودند اقامه نماز در جامعه، زمینهساز رسیدن به جامعه و تمدن اسلامی است. اگر بخواهیم واقعاً اقامه نماز زمینهساز رسیدن جامعه به تمدن اسلامی باشد، باید آثار اجتماعی نماز در زندگی اجتماعی ما اقامه شود. اثر اجتماعی اولیه نماز در زندگی اجتماعی، نهی از فحشا و منکر است و باید از فحشا و منکر در زندگی اجتماعی کشور پیشگیری شود.
وی ادامه داد: امروز ما شاهد بیبندوباری، بیحیایی، بیعفتی و بیحجابی و ویرانی فرهنگی دینی امروز ما در جامعه هستیم. اگر نماز اقامه شده است، باید اثر آن در جلوگیری از فحشا و منکر در جامعه مشاهده شود. در عرصه های حکمرانی ما نیز حرکتی برای پیشگیری از این فحشا و منکر انجام نمی گیرد و کم کم مردم متدین ما هم دارند نسبت به مسئله بی تفاوت می شوند.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: نمیشود ما در زندگی اجتماعی خود شاهد این همه منکرات، فحشا، بیبندوباری و لاابالیگری باشیم و بگوییم در زندگی خود اقامه نماز کردهایم. در این جهت، متأسفانه هنوز کمبود داریم و آنطور که باید و شاید، نماز اقامه نشده است. اگر اقامه نماز، زمینه ساز تمدن نوین اسلامی است، ایا تمدن اسلامی همین بی بند و باری، بی عفتی ها و بی حجابی هایی است که امروز در خیابان ها مشاهده می کنیم؟
آیتالله علمالهدی با اشاره به شرایط اجتماعی کشور و ضرورت مقابله با دشمن، گفت: امروز ما در مقام دفاع از خود و مقابله با دشمن قرار داریم و در این دفاع باید وحدت و اتفاق داشته باشیم، اما باید توجه کنیم وحدت با چه کسی و در چه مسیری شکل میگیرد.
وی افزود: آیا برای حفظ وحدت باید از خود اسلام و دین سرمایهگذاری کنیم، دین و اسلام را نادیده بگیریم و مظاهر فسق و فجور را در جامعه بپذیریم تا وحدت در مقابل دشمن حفظ شود؟
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی یادآور شد: آنقدری که گناه وحدت را به هم میزند، نهی از منکر وحدت را به هم نمیزند. نهی از منکر ضد وحدت نیست؛ گناه ضد وحدت است و ما در مقابل آن بیتفاوتیم، نهاد ها، مظاهر حکمرانی، نیروهای نظامی و انتظامی و همه جریان های اجرایی و قضایی در مقابل ایستاده اند به عنوان یک تماشاچی و نماز اقامه نمی شود.
آیتالله علمالهدی تصریح کرد: نهتنها نماز اقامه نمیشود، بلکه با اقامه نماز مبارزه میشود و در مقام براندازی اقامه نماز برآمدهایم.
وی با اشاره به آیه «وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» گفت: قرآن کریم از استعانت به صبر و نماز سخن گفته است و این سخن خطاب به رزمندگانی است که در جبهه و میدان میرزمند؛ کسانی که هم نماز را اقامه کردهاند و هم در مقام مجاهده با کمال قدرت ایستادهاند و مقاومت میکنند.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی افزود: نماز و مقاومت در کنار یکدیگر قرار دارند. اگر نماز در مظاهر جامعه اجرا شود، مقاومت جامعه نیز افزایش می یابد، اما اگر نماز در مظاهر جامعه نیامد، این مقاومت دوام نخواهد داشت.
آیت الله علم الهدی ادامه داد: امروز با مقاومت مردم، دقیقاً با دشمن مبارزه میکنیم؛ اما اگر این مقاومت با نماز آمیخته نشود، یعنی اگر مظاهر نماز در زندگی اجتماعی ما ظاهر نشود، این مقاومت از دست خواهد رفت و دوام نخواهد داشت.
آیتالله علمالهدی خاطرنشان کرد: باید مظاهر نماز را در کنار مقاومت و در زندگی اجتماعی خود انجام دهیم و امروز نماز در کنار مقاومت و در عرصه مقاومت، یا مظهرش کمرنگ است یا اصلاً نماز مظهری در این مقاومت ندارد.