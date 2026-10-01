به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، حسن کاظمی با اشاره به اینکه جشنواره غذا‌های سنتی و صنایع دستی در راستای هفته گردشگری و با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری و تنوع غذایی شهرستان ماسال برگزار شده است، گفت: این جشنواره با هدف آشنایی بیشتر گردشگران با فرهنگ و خوراک‌های محلی منطقه، با استقبال گسترده مردم و مسافران روبه‌رو شد.

حسن کاظمی با بیان اینکه این جشنواره شامل ۱۱غرفه اختصاصی از صنایع دستی و غذا‌های محلی بود افزود: در این میان، غرفه‌های مربوط به بانوان خلاق و واحد‌های خدماتی منطقه، با ارائه انواع خوراک‌های اصیل و صنایع دستی، میزبان بازدیدکنندگان بودند.

وی گفت: در بخش خوراک، انواع غذا‌های بومی، آش‌های محلی و همچنین انواع نان‌های سنتی در کنار ترشیجات محلی، مورد توجه گردشگران قرار گرفت.

در پایان این مراسم، ضمن قدردانی از مشارکت گسترده تولیدکنندگان و مردم ، از برگزارکنندگان و فعالان این حوزه با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.