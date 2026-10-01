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چشمانتظاری بیش از ۱۵ ساله مردم روستاهای پشته کل کل، وامرز و میوله بخش آسمانآباد چرداول برای آسفالت مسیر دسترسی به مرکز بخش و شهرستان به پایان رسید و عملیات آسفالت این مسیر با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ بعد از گذشت بیش از ۱۵ سال از مطالبه مردم این روستاها مبنی بر آسفالت و بهسازی راه ارتباطی، بالاخره با همکاری اداره راهداری و حمل و نقل جادهای، عملیات آسفالت این مسیر آغاز شده است.
« محمود رسولی» رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای چرداول گفت: طول این مسیر ۱۵ کیلومتر است که برای اجرای آسفالت آن اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان اختصاص یافته و طی روزهای آتی به پایان خواهد رسید.
آسفالت این مسیر گردشگری، همواره مهمترین مطالبه مردم این روستاها بوده است که حالا محقق شده است.