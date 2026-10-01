بیش از ۴۴ پایگاه مهر و گفت‌و‌گو در هرمزگان به سالمندان خدمات ارائه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزخلیج فارس، مدیرکل بهزیستی هرمزگان گفت: حدود ۹ درصد جمعیت استان را سالمندان تشکیل می‌دهند و ۱۸ هزار و ۴۲۲ سالمند زیر پوشش بهزیستی از خدمات این سازمان بهره‌مند هستند.

سامیه جهانشاهی افزود: خدمات به سالمندان شامل نگهداری شبانه‌روزی، توانبخشی، آموزش و آگاه‌سازی است و سال گذشته سه هزار و ۷۲۸ سالمند در دوره‌های آموزشی پیشگیری از آسیب‌های سالمندی شرکت کردند.

وی گفت: در راستای سالمندی پویا و فعال، تعداد پایگاه‌های مهر و گفت‌و‌گو از یک پایگاه به ۴۴ پایگاه در سراسر استان افزایش یافته است.

جهانشاهی با اشاره به اجرای طرح دست‌های مهربانی افزود: در این طرح، زمینه تعامل سالمندان مراکز نگهداری با کودکان مراکز شبانه‌روزی فراهم شده است.

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مدیرکل بهزیستی هرمزگان همچنین از فعالیت سه مرکز شبانه‌روزی نگهداری سالمندان در استان خبر داد و گفت: توسعه اشتغال‌های خرد و خانگی سالمندان و ارائه خدمات ویژه سلامت و دارویی از برنامه‌های امسال است.

وی افزود: طرح ارائه خدمات بدون نوبت در برخی داروخانه‌های بندرعباس اجرا شده و توسعه آن در دبیرخانه شورای سالمندان استان در حال پیگیری است.