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بیش از یک میلیون و ۶۵۰ هزار سالمند تحت حمایت این نهاد قرار دارند که حدود ۳۰ درصد جامعه مددجویی را تشکیل میدهند و بیش از ۲۳ درصد آنان به مراقبتهای ویژه نیاز دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: در حال حاضر بیش از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در قالب بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند و بخشی از این افراد خدمات مستمری و معیشتی و بخشی نیز به صورت تکخدمتی یا چندخدمتی از خدمات این نهاد استفاده میکنند.
علی بحیرایی در مراسم اختتامیه همایش تکریم سالمندان تحت حمایت کمیته امداد که با حضور بیش از یکهزار و ۱۰۰ سالمند از سراسر کشور در اردوگاه ثامنالائمه (ع) مشهد برگزار شد افزود: بیش از یک میلیون و ۶۵۰ هزار نفر از جامعه تحت حمایت کمیته امداد را سالمندان تشکیل میدهند که حدود ۳۰ درصد مددجویان هستند و از نظر سرپرستی خانوار نیز بخش قابل توجهی از خانوادههای تحت حمایت، سالمندمحور هستند.
وی با اشاره به شرایط خاص سالمندان تحت حمایت چنین بیان کرد: بیش از ۲۳ درصد سالمندان تحت حمایت نیازمند مراقبتهای ویژه هستند و در بین آنان، افراد مبتلا به بیماریهای خاص و صعبالعلاج، سالمندان زمینگیر و افرادی با نیازهای درمانی ویژه وجود دارند.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از سالمندان تحت حمایت به دلیل مشکلات معیشتی و پایین بودن سطح رفاه اقتصادی در دهکهای پایین جامعه قرار دارند و به همین دلیل باید تمهیدات ویژهای برای آنان در حوزههای مختلف از جمله معیشت، مسکن، سلامت، درمان و امور فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفته شود.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد گفت: تلاش ما این است که سالمندان تحت حمایت، دغدغه کمتری برای گذراندن روزهای زندگی خود داشته باشند و بتوانند این دوران را با کرامت و عزت نفس بیشتری سپری کنند.
بحیرایی افزود: در حوزه حمایت، سالمندان از خدمات مختلفی در زمینه معیشت، بهداشت و درمان، تأمین لوازم ضروری زندگی و مسکن برخوردار میشوند و تلاش میکنیم این خدمات متناسب با شرایط و نیاز هر خانواده ارائه شود.
وی با اشاره به اهمیت سلامت سالمندان ادامه داد: سالمندان نیازمند ملاحظات ویژهای در حوزه درمان هستند و در زمینه غربالگری و ارتقای شاخصهای بهداشتی باید شرایط جغرافیایی و محل زندگی آنان، اعم از مناطق شهری و روستایی، مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان کرد: یکی از مهمترین و پرتکرارترین خدمات کمیته امداد به سالمندان، خدمات بهداشت و درمان است که شامل تقبل هزینههای درمانی، کمکهزینه فرانشیز، تأمین پوشینه، تجهیزات و خدمات ویژه درمانی برای بیماران خاص و صعبالعلاج میشود.
بحیرایی توجه به امنیت غذایی سالمندان را از دیگر برنامههای این نهاد دانست و گفت: برای وضعیت معیشتی خانوادههای سالمند تصمیمات و برنامههای ویژهای در نظر گرفته شده است و امنیت غذایی نیز یکی از موضوعات مورد توجه در این حوزه است.
وی با اشاره به برنامههای کمیته امداد در حوزه توانمندسازی سالمندان افزود: برای فرزندان سالمندان تحت حمایت، در حوزه جوانی جمعیت و تأمین جهیزیه و همچنین تأمین لوازم ضروری زندگی برنامههایی در نظر گرفته شده است.
وی اظهار کرد: سالمندانی که بالای ۶۰ سال سن دارند و توانایی کمتری برای ایجاد اشتغال دارند نیز از برنامههای ویژه برخوردار میشوند. برای سالمندانی که دارای ملک هستند، امکان استفاده از ظرفیت پنلهای خورشیدی فراهم شده تا ضمن کمک به تولید انرژی کشور، حداقل درآمدی برای آنان ایجاد شود.
او ادامه داد: سالمندانی که امکان استفاده از پنل خورشیدی به صورت مستقل را ندارند نیز در نیروگاههای تجمیعی مشارکت داده میشوند تا از این ظرفیت بهرهمند شوند و در عین حال در تولید انرژی کشور نقش داشته باشند.
وی تصریح کرد: این برنامهها علاوه بر ایجاد درآمد برای خانوادههای سالمند، در توانافزایی آنان نیز مؤثر خواهد بود.
بحیرایی با تأکید بر ضرورت توسعه مددکاری تخصصی گفت: در فصل جدیدی که در حوزه حمایت کمیته امداد ترسیم شده است، حرکت به سمت مددکاری تخصصی جامعه هدف را دنبال میکنیم.
وی افزود: بخش قابل توجهی از جامعه هدف کمیته امداد را سالمندان تشکیل میدهند و گروههای دیگری مانند زنان سرپرست خانوار نیز هر کدام با مسائل و مشکلات متفاوتی مواجه هستند؛ بنابراین برای هر گروه باید مددکار متخصص و متناسب با نیازهای آنان در نظر گرفته شود.