رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای آذربایجان شرقی با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی در استان اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی از ظهر جمعه دهم مهرماه تشدید می‌شود و تا شب شنبه یازدهم مهرماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد امیدفر از تشدید فعالیت سامانه بارشی در آذربایجان شرقی از ظهر جمعه خبر داد و گفت:این سامانه تا شب شنبه یازدهم مهرماه موجب رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی در مناطق مختلف استان خواهد شد.

وی افزود: بر اساس آخرین بررسی نقشه‌های هواشناسی روز جمعه شهرستان مراغه و نیمه جنوبی استان تحت تاثیر این سامانه قرار می‌گیرند و روز شنبه نیز فعالیت سامانه به کل استان به‌ویژه نیمه شمالی و شرقی گسترش خواهد یافت.

وی با اشاره به نوع مخاطرات این سامانه ادامه داد:رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی از مخاطرات پیش‌بینی‌شده است و در پی آن احتمال جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی محور‌های مواصلاتی و کاهش شعاع دید وجود دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای آذربایجان شرقی همچنین نسبت به احتمال وقوع صاعقه هشدار داد و گفت: وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و وارد شدن خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی از دیگر مخاطرات این سامانه است.

امیدفر از شهروندان خواست از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و افزود: با توجه به احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق از صعود‌های غیرضروری به ارتفاعات و فعالیت‌های طبیعت‌گردی نیز پرهیز شود.

وی ادامه داد: جابجایی عشایر نیز در این شرایط توصیه نمی‌شود و لازم است دستگاه‌های اجرایی و امدادی، راهداری و شهرداری‌ها آمادگی لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر ضرورت بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها گفت: در محور‌های مواصلاتی بین‌شهری، رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند و با توجه به احتمال لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید، سرعت مطمئنه را رعایت کنند.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای آذربایجان شرقی همچنین از شهرداری‌ها خواست نسبت به پاکسازی کانال‌ها و مسیر‌های عبور آب و انجام تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید اقدام کنند.

امیدفر تاکید کرد: شهروندان از پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره، درختان کهنسال و فرسوده و نقاط مستعد سقوط اشیا خودداری کنند.

وی با اشاره به بخش کشاورزی گفت: با توجه به احتمال بارندگی و وزش باد شدید، کشاورزان نسبت به برداشت محصولات آماده برداشت اقدام کنند تا از خسارت احتمالی جلوگیری شود.