شهردار مهریز از آسفالت ۱۲۰ هزار مترمربع از معابر این شهر از سال گذشته تاکنون خبر داد و گفت: ۵۰ هزار مترمربع دیگر از معابر شهری نیز در قالب طرح‌های بازآفرینی شهری و مشارکتی در دست اجرا و برنامه‌ریزی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حمیدرضا زارع بیدکی با اشاره به تداوم اجرای طرح‌های عمرانی شهرداری مهریز اظهار کرد: یکی از طرح‌هایی که به‌صورت مستمر در دستور کار شهرداری قرار دارد، بهسازی و آسفالت معابر شهری است که در همین راستا از سال گذشته تاکنون ۱۲۰ هزار مترمربع از معابر شهر آسفالت شده است.

وی افزود: در ادامه این روند، حدود ۵۰ هزار مترمربع دیگر از معابر نیز در قالب طرح بازآفرینی شهری و مشارکت شهروندان در برنامه آسفالت قرار گرفته که عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

شهردار مهریز با بیان اینکه طرح‌های بازآفرینی در محلات قدیمی و محدوده‌های شناسایی‌شده شهری در حال اجراست، گفت: در کنار این طرح، آسفالت معابر اصلی نیز در دستور کار شهرداری قرار دارد.

زارع بیدکی ادامه داد: شهروندانی که در محله یا کوچه محل سکونت خود با معابر خاکی و نیازمند آسفالت مواجه هستند، می‌توانند با مراجعه به شهرداری و پرداخت سهم مشارکت، درخواست خود را ثبت کنند تا پس از طی مراحل لازم، آسفالت آن معبر در برنامه اجرایی شهرداری قرار گیرد.

وی تأکید کرد: توسعه و بهسازی معابر شهری با هدف ارتقای کیفیت عبور و مرور و بهبود سیمای شهری، به‌صورت مستمر دنبال خواهد شد.