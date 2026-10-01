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استان ایلام بهعنوان یکی از ۱۲ منطقه منتخب کشور برای استقرار سامانه پرتودهی با هدف بهبود کیفیت محصولات دامی و کشاورزی انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «حسین صادقی» معاون سازمان انرژی اتمی و مدیرعامل شرکت کاربرد پرتوهای ایران، در دیدار با استاندار ایلام با اعلام این خبر گفت: سازمان انرژی اتمی از سال ۱۴۰۱ گسترش سامانههای پرتودهی را در دستور کار قرار داده و در این مدت شمار این سامانهها از چهار به هشت مورد رسیده است.
وی افزود: بر اساس آمایش سرزمینی، ۱۲ منطقه برای این طرح در نظر گرفته شده که ایلام یکی از آنهاست و بهزودی تجهیز یکی از شهرستانهای استان برای ایجاد مرکز پرتودهی خوراک دام آغاز میشود.
«احمد کرمی» استاندار ایلام، نیز در این نشست با اشاره به ظرفیتهای استان در دامپروری و تولید خوراک دام گفت: مرز بینالمللی مهران میتواند مسیر صادرات این محصولات را هموار کند.
وی با تأکید بر همافزایی دستگاههای استانی تصریح کرد: با تلاش حداکثری، موانع صدور مجوزها برداشته خواهد شد.
در این دیدار، مدیران جهاد کشاورزی، علوم پزشکی، مدیریت و برنامهریزی و دیگر دستگاههای مرتبط، ظرفیتها و پیشنهادهای خود را مطرح کردند. شهره پیرانی، مشاور رئیس سازمان انرژی اتمی و همسر دانشمند شهید هستهای داریوش رضایینژاد، نیز در این نشست حضور داشت و بخشی از ظرفیتهای استان را تشریح کرد.