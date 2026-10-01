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ایستادگی؛ رمز پیروزی در میدان

مردم حاضر در تجمعات شبانه رمز اصلی پیروزی را ایستادگی می‌دانند و ثمره آن عزت و اقتدار ایران و ترک اشغالگران از منطقه اعلام می‌کنند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۹- ۱۷:۲۷
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و انسجام ملت
 