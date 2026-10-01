نمایشگاه اسوه بسیج در رودبار نمایشگاه اسوه بسیج در رودبار نمایشگاه اسوه بسیج در رودبار نمایشگاه اسوه بسیج در رودبار نمایشگاه اسوه بسیج در رودبار نمایشگاه اسوه بسیج در رودبار نمایشگاه اسوه بسیج در رودبار نمایشگاه اسوه بسیج در رودبار نمایشگاه اسوه بسیج در رودبار نمایشگاه اسوه بسیج در رودبار

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، در نمایشگاه اسوه بسیج رودبار، ۱۲ پایگاه مقاومت بسیج محلات و یک پایگاه بسیج عشایری دستاوردها، فعالیت‌ها و عملکرد خود را در حوزه‌های مختلف به نمایش گذاشته‌اند.

مرکز علمی رشد بسیج، غرفه اقتصاد مقاومتی و میز مشاوره رایگان خانواده به همت مرکز مشاوره خانواده مهر از دیگر بخش‌های این نمایشگاه است.

همچنین قرارگاه‌های محله اسلامی، مساجد برتر و پایگاه‌های مقاومت بسیج با ارائه گزارشی از برنامه‌ها، فعالیت‌های یکساله خود، ظرفیت‌ها و دستاورد‌های مجموعه‌های بسیج را معرفی می‌کنند.

نمایشگاه اسوه بسیج به همت سپاه ناحیه و با مشارکت شهرداری رودبار افتتاح و به مدت سه روز برای بازدید عموم دایر است.