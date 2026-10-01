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همزمان با هفته دفاع مقدس نمایشگاه اسوه بسیج شهرستان رودبار با حضور جمعی از مسئولان شهرستان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، در نمایشگاه اسوه بسیج رودبار، ۱۲ پایگاه مقاومت بسیج محلات و یک پایگاه بسیج عشایری دستاوردها، فعالیتها و عملکرد خود را در حوزههای مختلف به نمایش گذاشتهاند.
مرکز علمی رشد بسیج، غرفه اقتصاد مقاومتی و میز مشاوره رایگان خانواده به همت مرکز مشاوره خانواده مهر از دیگر بخشهای این نمایشگاه است.
همچنین قرارگاههای محله اسلامی، مساجد برتر و پایگاههای مقاومت بسیج با ارائه گزارشی از برنامهها، فعالیتهای یکساله خود، ظرفیتها و دستاوردهای مجموعههای بسیج را معرفی میکنند.
نمایشگاه اسوه بسیج به همت سپاه ناحیه و با مشارکت شهرداری رودبار افتتاح و به مدت سه روز برای بازدید عموم دایر است.