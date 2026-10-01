بیش از هزار میلیارد تومان تعهد خیرین استان فارس برای مدرسه‌سازی به ثبت رسید که بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان آن محقق شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: سال گذشته بیش از هزار میلیارد تومان تعهد خیرین استان فارس برای مدرسه‌سازی به ثبت رسید که بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان آن محقق شد.

علیرضا راشکی در نشست گردهمایی مجامع خیرین منطقه چهار کشور در شیراز، با اشاره به حضور نمایندگان شش استان در این نشست، هدف از برگزاری آن را انسجام‌بخشی به فعالیت‌های خیرخواهانه در حوزه مدرسه‌سازی و انتقال تجربه میان استان‌ها عنوان کرد.

وی افزود: سال گذشته بیش از ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعهد خیرین در کشور به حوزه مدرسه‌سازی اختصاص یافت و مشارکت خیرین موجب شد بیش از ۶۰ درصد پروژه‌های مدرسه‌سازی با مشارکت آنان به بهره‌برداری برسد.

راشکی با اشاره به جایگاه استان فارس در مشارکت خیرین گفت: برای استان فارس در سال گذشته بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان هدف‌گذاری شده بود که بیش از هزار میلیارد تومان تعهد در این زمینه جذب و بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان آن نیز محقق شد.

معاون مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور، سرعت عمل خیرین فارس در عملیاتی کردن تعهدات خود را از ویژگی‌های این استان دانست و گفت: در بسیاری از موارد تعهدات خیرین طی یک یا دو سال محقق می‌شود، اما در فارس بخش قابل توجهی از تعهدات به سرعت وارد مرحله اجرا شده است.

وی همچنین از راه‌اندازی سامانه بساز مدرسه به عنوان بستر جدید مشارکت خیرین خبر داد و افزود: پروژه‌های مورد نیاز استان‌ها از جمله فارس، در این سامانه تعریف شده و خیرین می‌توانند متناسب با توان مالی خود، پروژه مورد نظر را انتخاب و در آن مشارکت کنند.

راشکی ادامه داد: خیرین می‌توانند از طریق این سامانه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به صورت نقدی کمک کنند و برای مبالغ بالاتر نیز درخواست مشارکت خود را ثبت کنند تا کارشناسان سازمان برای ادامه فرآیند با آنان ارتباط برقرار کنند.