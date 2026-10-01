رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد: حفظ واحد‌های صنعتی، صیانت از اشتغال و کمک به عبور بخش تولید از مشکلات ناشی از ناترازی انرژی، کمبود نقدینگی و مسائل ارزی از مهم‌ترین اولویت‌های خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سید علی اکبر کلانتر در جمع خبرنگاران افزود: رسالت خانه صنعت، معدن و تجارت، حمایت از تولید و تولیدکنندگان در حوزه‌های مختلف صنعتی و معدنی است و با توجه به محدودیت‌های اقتصادی، مهم‌ترین هدف ما در سال جاری این است که واحد‌های صنعتی سرپا بمانند و اشتغال موجود حفظ شود.وی تصریح کرد: بر همین اساس، جلسات ماهانه با روسای ۲۳ انجمن تخصصی صنایع همگن برگزار می‌کنیم و در این نشست‌ها ضمن همفکری با فعالان بخش خصوصی، مسائل و مشکلات صنعت را با مسئولان دولتی نیز در میان می‌گذاریم تا برای حفظ رونق تولید و اشتغال راهکار‌های عملیاتی ارائه شود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد، ناترازی انرژی را یکی از مهم‌ترین مسائل حوزه صنعت دانست و گفت: اخیرا در نشست‌هایی با رئیس‌جمهور و مسئولان کشوری، موضوع کمک به کاهش ناترازی انرژی و ظرفیت بخش صنعت برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی مطرح شد.وی ادامه داد: در استان یزد نیز پیشنهاد‌های مشخصی در حوزه برق و گاز ارائه و آمادگی خود را برای همکاری در این زمینه اعلام کرده‌ایم.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی در واحد‌های صنعتی تصریح کرد: در بخش‌هایی که امکان صرفه‌جویی وجود دارد، بخش خصوصی آمادگی دارد در کنار دولت برای کاهش ناترازی‌ها همکاری کند و اقداماتی نیز در این زمینه در حال انجام است.وی افزود: در حوزه انرژی اقدامات خوبی در سال گذشته انجام شد و شرایط نسبت به پارسال بهتر شده است، اما مسئله اصلی این است که به جای حل موردی مشکلات، باید برای ریشه مسائل چاره‌اندیشی شود.

کلانتر تصریح کرد: مقصود ما از تعامل با دولت، همفکری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌هاست و این موضوع را هم در سطح استان و هم در سطح کشور از طریق خانه‌های صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌کنیم.رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد، کمبود نقدینگی و مسائل ارزی را از دیگر مشکلات واحد‌های تولیدی عنوان کرد و گفت: در این زمینه در حال بررسی مسائل و تدوین پیشنهاد‌های مشخص هستیم و این پیشنهاد‌ها را به نمایندگان استان یزد و مسئولان دولت در سطح ملی و استانی ارائه می‌کنیم.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد درباره تعداد واحد‌های تولیدی استان یزد نیز گفت: حدود سه هزار و ۹۰۰ واحد تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری در استان یزد وجود دارد، اما همه این واحد‌ها فعال نیستند.وی ادامه داد: تعداد واحد‌های نیمه‌فعال نیز قابل توجه است و بخاطر مشکلات یاد شده نمی‌توانند ادامه دهند.کلانتر با اشاره به واحد‌هایی که در شرایط دشوار اقتصادی از تعدیل نیرو خودداری کرده‌اند، گفت: برخی صنایع با وجود مشکلات موجود، اشتغال خود را حفظ کرده، حقوق نیروهایشان را به موقع پرداخت کرده و از کارگران خود حمایت کرده‌اند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد ادامه داد: برای شناسایی این واحد‌ها از سازمان تامین اجتماعی استعلام کردیم که در نهایت ۲ واحد به ما معرفی شدند و از میان آنها دو واحد به عنوان نمونه انتخاب شدند البته ممکن است تعداد واحد‌های واجد شرایط بیشتر باشد، اما بر اساس استعلام، این ۲ واحد معرفی شدند.

وی ادامه داد: این دو واحد و ۴۳ واحد صنعتی و تولیدی استان یزد که در زمینه دیگر فعالیت داشتند با حضور مسئولان کشوری و استانی تجلیل می‌شوند.