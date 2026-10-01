به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار محمدرضا هاشمی فر در نشست با اصحاب رسانه لرستان به مناسبت هفته انتظامی اظهار کرد: دشمن در جریان جنگ از ستاد فرماندهی انتظامی استان تا دورترین پاسگاه‌های انتظامی در شهرستان‌ها را مورد هدف قرار داد و به دنبال وارد کردن خسارت و گرفتن تلفات بود.

وی افزود:با وجود حجم سنگین حملات، به لطف خداوند، هوشیاری و آمادگی کارکنان انتظامی، اقدامات پیشگیرانه و پیش‌دستانه و شناخت دقیق تهدیدهای دشمن، هیچ‌گونه تلفات جانی در مجموعه انتظامی استان نداشتیم.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به عملکرد پلیس در حوادث سال گذشته و جنگ ۱۲ روزه افزود: مجموعه انتظامی استان در کنار مردم و سایر دستگاه‌های مسئول، به صورت شبانه‌روزی برای حفظ امنیت تلاش کرد و اجازه نداد اهداف دشمن برای ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در استان محقق شود.

سردار هاشمی فر افزود: لرستان یکی از کانون‌های مورد توجه دشمن برای ایجاد ناامنی و اغتشاش بود، اما اقدامات آنها با شناسایی دقیق، دستگیری هدفمند، برخورد قاطع و همراهی دستگاه قضایی، خنثی شد.

فرمانده انتظامی لرستان از کاهش ۲۰ درصدی تلفات و ۴۶ درصدی مجروحان تصادفات درون شهری و برون شهری امسال خبر داد و افزود: داد: رسانه‌ها می‌توانند با آگاهی‌بخشی صحیح و ایجاد حساسیت اجتماعی، نقش مهمی در اصلاح فرهنگ رانندگی داشته باشند که لازم است این موضوع به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.

سردار هاشمی فر با اشاره به اینکه در ایام اربعین امسال حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تردد در لرستان ثبت شد ،افزود: در حوزه مقابله با سرقت و شناسایی و دستگیری سارقان، توفیقات قابل توجهی حاصل شده و میزان کشفیات در برخی حوزه‌ها افزایش ۶۵ درصدی داشته است.

وی گفت: امروز نیز یک باند سارقان احشام با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیس شناسایی و اعضای آن دستگیر شد که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی پلیس در شناسایی و زمین‌گیر کردن باندهای سرقت است.

فرمانده انتظامی لرستان با تاکید بر ضرورت مشارکت مردم در پیشگیری از سرقت گفت: شهروندان نیز باید با رعایت نکات ایمنی، فرصت و زمینه وقوع جرم را برای مجرمان فراهم نکنند.

سردار هاشمی فر اظهار کرد: بخشی از پیشگیری از سرقت به رفتار مردم بازمی‌گردد بنابراین شهروندان باید از رها کردن وسایل ارزشمند در خودرو، بی‌احتیاطی در نگهداری اموال و سایر رفتارهایی که ممکن است زمینه وسوسه یا فرصت ارتکاب جرم را ایجاد کند، خودداری کنند.

وی گفت: در کنار برخورد با مجرم، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش زمینه‌های ارتکاب نیز از اولویت‌های پلیس است و در این زمینه آموزش و اطلاع‌رسانی رسانه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به عملکرد پلیس در حوزه مبارزه با مواد مخدر افزود: مقابله با قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر از اولویت‌های انتظامی استان بوده و در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام شده به نحوی که کشفیات مواد مخدر نیز ۵۱ درصد افزایش داشته است.

سردار هاشمی فر با اشاره به افزایش جرایم در فضای مجازی اظهار کرد: ضعف سواد رسانه‌ای و ناآگاهی برخی کاربران از شیوه‌های فعالیت مجرمان، یکی از عوامل مهم در وقوع کلاهبرداری‌های اینترنتی است.

وی گفت: شهروندان نباید به افراد و محیط‌های ناشناس در فضای مجازی اعتماد کنند همچنین هنگام استفاده از پیام‌رسان‌ها، سایت‌ها و خدمات اینترنتی، اصول امنیتی را رعایت نمایند.