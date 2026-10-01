به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سید حسن حسینی ورزشکار پیشکسوت همدانی است که از دوران جوانی در رشته دو ومیدانی ورزش را آغاز کرده و در ۷۴ سالگی هنوز هم در این رشته فعالیت می‌کند.

او می‌گوید حساب تعداد نشان‌های رنگارنگی که در مسابقات مختلف داخلی و بین المللی کسب کرده را ندارد، اما فقط ۳۰ نشان بین المللی از کشور‌های مختلف آسیایی در کارنامه خود دارد که بسیاری از آنها را در همین دوران سالمندی به دست آورده است.