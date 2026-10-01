نمایشگاه، سالن ورزشی و طرح بهینه‌ سازی امکانات سازمان آتش‌ نشانی و ایمنی شهرستان نیشابور با اعتباری بیش از ۴۵ میلیارد تومان به بهره‌ برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرعامل سازمان آتش‌ نشانی و ایمنی نیشابور، در مراسم افتتاح طرح های آتش نشانی این شهر بر اهمیت توسعه زیرساخت‌ های ایمنی شهر تاکید کرد و گفت: موضوع حقوق شهدای آتش‌ نشان و ارتقای توان عملیاتی سازمان نیز به طور مستمر پیگیری می شود.

ابوالفضل اسدی با اشاره به نقش تعیین‌ کننده مصوبات شورای اسلامی شهر نیشابور در ارتقای خدمات این سازمان، سه مصوبه کلیدی را عنوان کرد: نخست، مجوز راه‌ اندازی هنرستان آتش‌ نشانی در سال ۱۴۰۲؛ دوم، اجرای طرح بازدید ایمنی از اماکن که تاکنون منجر به انجام ۶ هزار بازدید و شناسایی ۱۷۶ ساختمان برای اقدامات ایمن‌ سازی شده است؛ و سوم، استقرار تیم عملیاتی در شهرک صنعتی عطار برای افزایش آمادگی در حوادث صنعتی.

وی همچنین با اشاره به حمایت‌ های خیران و دستگاه‌ های اجرایی، از نقش دانشگاه علوم پزشکی و اداره آموزش و پرورش در حوزه ایمنی قدردانی کرد و افزود: «با حمایت خیران، تجهیزات جدید خریداری شده و در مناطق کم‌ برخوردار نصب خواهد شد.»

اسدی در ادامه به موضوع تأمین تجهیزات جدید اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌ های مستمر سازمان آتش‌ نشانی، سازمان مدیریت بحران و همکاری فرمانداری و شورای شهر، دو دستگاه ماشین آتش‌ نشانی در این راستا تهیه شده است که یک دستگاه تحویل سازمان شده و دستگاه دوم نیز در آینده‌ ای بسیار نزدیک به ناوگان اضافه خواهد شد. وی همچنین با اشاره به محدودیت‌ های مالی، تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور و اولویت‌ بخشی به مباحث مدیریت بحران و مسائل جاری، برخی از طرح های عمرانی تحت تأثیر قرار گرفته‌ اند؛ با این حال، تأمین این تجهیزات و پیشبرد طرح های ایمنی، با وجود محدودیت‌ های اعتباری، گام مهمی در راستای ارتقای توان عملیاتی سازمان محسوب می‌ شود. تأکید بر ضرورت استقلال سازمان آتش‌ نشانی و توسعه تجهیزات مدرن در نیشابور

نماینده مردم نیشابور و فیروزه هم با اشاره به جایگاه حساس سازمان آتش‌ نشانی، خواستار ایجاد ساختار مستقل برای این سازمان در سطح ملی و ارتقای تجهیزات عملیاتی جهت مقابله با حوادث شد. دکتر سید یحیی سلیمانی، نماینده مردم نیشابور و فیروزه، در مراسم بهره‌ برداری از طرح‌ های توسعه ایمنی نیشابور با تجلیل از فداکاری آتش‌ نشانان، اظهار داشت: سازمان آتش‌ نشانی به دلیل ماهیت مأموریت‌ های خطیر و تأثیرات روانی حوادث، نیازمند انگیزه‌ های قوی و حمایت‌ های اجتماعی گسترده است. وی با اشاره به شکاف تجهیزاتی موجود، تصریح کرد: «با وجود روحیه بالای نیروهای عملیاتی، تجهیزات مدرن در بسیاری از شهرستان‌ ها با محدودیت مواجه است. در حالی که برخی مناطق به امکانات پیشرفته دسترسی دارند، نیاز مبرم به توزیع عادلانه تجهیزات مدرن در سطح استان احساس می‌ شود.» سلیمانی همچنین پیشنهاد ایجاد یک متولی خاص و مستقل برای سازمان آتش‌ نشانی در سطح ملی را مطرح کرد.

حبیب‌ الله بتویی، شهردار نیشابور نیز در این مراسم با تجلیل از فداکاری آتش‌ نشانان، بر اهمیت جایگاه سازمان آتش‌ نشانی نیشابور تأکید کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به اقدامات انجام شده، جایگاه سازمان آتش‌ نشانی نیشابور اکنون در سطح کشور بسیار متمایز و قابل رقابت است.

بتویی همچنین با یادآوری ایثار شهدای آتش‌ نشان، خاطرنشان کرد که فداکاری این عزیزان در حوادث، الگویی برای مدیریت شهری و جامعه است.