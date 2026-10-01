به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «اسدالله چراغی» نماینده حوزه جنوب ایلام، با اشاره به حجم بالای دغدغه‌های کشاورزان، حضور سریع در جلسه را برای پیگیری کمبود سهمیه گازوئیل و حمایت از تولیدکنندگان ضروری دانست.

وی با تأکید بر تلاش برای حل مشکلات مشترک کشاورزان جنوب ایلام، از مدیرعامل پخش فرآورده‌های نفتی خواست با توجه به جایگاه دهلران به‌عنوان قطب اقتصادی کشاورزی استان، راهکار‌های ویژه‌ای را برای رفع این مشکل در دستور کار قرار دهد.

مراد یگانه فرماندار دهلران نیز با اشاره به اینکه این شهرستان به‌تنهایی ۵۰ درصد تولید کشاورزی استان را بر عهده دارد، از مدیرعامل پخش فرآورده‌های نفتی خواست تا نیاز‌های سوختی کشاورزان، پیمانکاران و شرکت‌های فعال در منطقه را به‌طور ویژه بررسی کند تا از بروز اعتراضات احتمالی جلوگیری شود.

فرماندار دهلران همچنین با اشاره به مشکلات مردم در زمینه کمبود کارت‌های سوخت آزاد و اتمام بنزین در ساعات ظهر و شب، خواستار رفع سریع این ناهماهنگی‌ها در سطح شهرستان شد.

شجاعت احدی مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان ایلام، نیز با بیان اینکه سوخت این تراکتور‌ها بر اساس پایش دستگاه جی‌پی‌اس نصب‌شده محاسبه و تأمین می‌شود، گفت: مدیران جهاد کشاورزی استان به‌عنوان نماینده حوزه کشاورزی باید تعامل ویژه‌ای با شرکت فرآورده‌های نفتی داشته باشند.