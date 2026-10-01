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کارگاه یکروزه توانمندسازی و مهارتافزایی مربیان صالحین با حضور بیش از ۱۵۰ نفر از مربیان پایگاههای بسیج محلات و ادارات در حوزه علمیه محمدیه یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید اللهدادی یزد با اشاره به حضور بیش از ۱۵۰ نفر از مربیان صالحین در این کارگاه، گفت: بازآموزی مباحث تربیتی و ارتقای توانمندی مربیان برای پاسخگویی به شبهات و پرسشهای نسل جوان، از مهمترین اهداف برگزاری این دوره است.
سرهنگ نصیری افزود: در این کارگاه، موضوعات مختلف در حوزههای تشکیلاتی، تربیتی و مسائل روز با هدف افزایش دانش و مهارت مربیان ارائه و بررسی شد.
وی با تأکید بر اهمیت نقش مربیان صالحین در عرصه تربیتی و فرهنگی، اظهار داشت: بهروزرسانی دانش و مهارت مربیان میتواند زمینه را برای ارتباط مؤثرتر با نسل جوان و پاسخگویی مناسب به نیازهای فکری و فرهنگی آنان فراهم کند.
این کارگاه یکروزه با حضور جمعی از آقایان و بانوان مربی صالحین در حوزه علمیه محمدیه یزد برگزار شد.